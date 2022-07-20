Что можно есть на ночь без риска набрать лишний вес

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова рассказала, какие продукты можно есть, не боясь набрать лишний вес.

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По словам специалиста, вечерний перекус можно составить из низкокалорийных продуктов. Такими свойствами обладают огурцы — продукт низкой калорийности, но объёмный, что поможет утолить голод. Другие зелёные овощи тоже подойдут для этих целей — сельдерей, кабачки и другие.

Для перекуса вечером подойдут обжаренные на сковороде шампиньоны и другие грибы. Как отметила Тихомирова, 200-300 граммов обжаренных грибов никак не повлияют на вес и фигуру.