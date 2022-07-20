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1 час назад

Диетолог назвал людей, кому нельзя есть торт

Ura.Ruиещё 1

Торты и пирожные нельзя есть детям, женщинам после 40 лет со склонностью к полноте и диабету, а также мужчинам старше 50 лет с болезнями сердца и сосудов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал людей, кому нельзя есть торт
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет»,

— пояснил Михаил Гинзбург.

Диетолог также отметил, что торт — это избыточно сладкий и жирный продукт, его употребление может стимулировать появление и развитие возрастных болезней. «Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством транс жиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням», — заключает Гинзбург.

20 июля отмечается праздник — Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Праздник проходит под девизом «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».

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Еда,Михаил Гинзбург,
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