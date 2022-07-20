Эксперт назвала причины тяги к жирной и соленой пище

"Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью – она была не всегда. Нам кажется, что мы съели что-нибудь вредное, получили удовольствие – это как раз такая память предков, значит мы выживем",