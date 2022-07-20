Диетолог назвала объективные причины для отказа от мяса

Исключение мяса из рациона, по мнению специалиста, должно иметь веские обоснования.
Отказ от мяса стал модным трендом в питании. Особенно активно этот тренд набирает обороты летом, поскольку в жару не хочется есть плотную, тяжёлую пищу. Но стоит ли бездумно исключать мяса из рациона? О том, когда это действительно стоит сделать, в интервью Пятому каналу рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.
По её словам, для отказа от мяса непременно нужна мотивация к переходу на иной тип питания. При этом, мясо не вредит организму, если употреблять его умеренно. Из него организм получает необходимые элементы — фосфор, селен, цинк, витамины.
Но в некоторых случаях, например, при аллергии на антибиотики, без которых производство мяса затруднительно, лучше отказаться от него. Необходимые организму элементы можно получить и из других продуктов — грибов, орехов, яиц, чечевицы.
Частое употребление готовых мясных продуктов — сосисок, колбас — может принести вред, поскольку эти продукты содержат большое количество соли и нередко производятся из некачественного, бюджетного сырья. А пристрастие к жареному красному мясу может обернуться онкологией — это недавно вновь подтвердили учёные.