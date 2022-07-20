Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
21 минуту назад

Диетолог назвала объективные причины для отказа от мяса

Inc-News

Исключение мяса из рациона, по мнению специалиста, должно иметь веские обоснования.

Диетолог назвала объективные причины для отказа от мяса
Фото: Inc-NewsInc-News

Отказ от мяса стал модным трендом в питании. Особенно активно этот тренд набирает обороты летом, поскольку в жару не хочется есть плотную, тяжёлую пищу. Но стоит ли бездумно исключать мяса из рациона? О том, когда это действительно стоит сделать, в интервью Пятому каналу рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

По её словам, для отказа от мяса непременно нужна мотивация к переходу на иной тип питания. При этом, мясо не вредит организму, если употреблять его умеренно. Из него организм получает необходимые элементы — фосфор, селен, цинк, витамины.

Но в некоторых случаях, например, при аллергии на антибиотики, без которых производство мяса затруднительно, лучше отказаться от него. Необходимые организму элементы можно получить и из других продуктов — грибов, орехов, яиц, чечевицы.

Частое употребление готовых мясных продуктов — сосисок, колбас — может принести вред, поскольку эти продукты содержат большое количество соли и нередко производятся из некачественного, бюджетного сырья. А пристрастие к жареному красному мясу может обернуться онкологией — это недавно вновь подтвердили учёные.

Еда,Татьяна Филиппова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители