Сколько арбуза можно съесть в день и кому эта ягода противопоказана, рассказала диетолог Светлана Кругликова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что арбуз на 90 процентов состоит из воды, в 100 граммах содержится всего 31 калория, 0,61 — белков, 0,15 — жиров и 7,55 — углеводов.

Тем не менее арбуз не стоит есть в неограниченных количествах.

По словам эксперта, лучше есть арбуз в первой половине дня и ограничиться 200-250 граммами, передает МИР 24.