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2 часа назад

Сколько арбуза можно съесть в день

Вечерняя Москваиещё 3

Сколько арбуза можно съесть в день и кому эта ягода противопоказана, рассказала диетолог Светлана Кругликова.

Сколько арбуза можно съесть в день
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что арбуз на 90 процентов состоит из воды, в 100 граммах содержится всего 31 калория, 0,61 — белков, 0,15 — жиров и 7,55 — углеводов.

Тем не менее арбуз не стоит есть в неограниченных количествах.

По словам эксперта, лучше есть арбуз в первой половине дня и ограничиться 200-250 граммами, передает МИР 24.

Стоит отказаться от употребления арбуза при наличии ряда заболеваний. Среди них: мочекаменная болезнь, колит, диарея, атеросклероз, аденома предстательной железы, а также патологии сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости.

Еда,
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