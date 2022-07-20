Диетолог рассказала, чем опасны арбузы и дыни

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша раскрыла опасность употребления дыни и арбуза. Об этом сообщает "Москва 24".
Диетолог отметила, что в арбузе и дыне содержится слишком много быстрого сахара, поэтому не стоит злоупотреблять этими продуктами. Особенно опасно употреблять их в больших количествах людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.
Макиша обозначила предельную дозу арбуза — 400-500 граммов за один раз. В ином случае можно набрать вес, так как в арбузе содержится много сахара, а соответственно, и калорий.
Эксперт также рассказала о том, как выбрать место для покупки арбуза:
"Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться"
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