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2 часа назад

Диетолог рассказала, чем опасны арбузы и дыни

Мария Каткова

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша раскрыла опасность употребления дыни и арбуза. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог отметила, что в арбузе и дыне содержится слишком много быстрого сахара, поэтому не стоит злоупотреблять этими продуктами. Особенно опасно употреблять их в больших количествах людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Макиша обозначила предельную дозу арбуза — 400-500 граммов за один раз. В ином случае можно набрать вес, так как в арбузе содержится много сахара, а соответственно, и калорий.

Эксперт также рассказала о том, как выбрать место для покупки арбуза:

"Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться"

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, когда ждать «волну грибов».

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