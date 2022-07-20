Диетолог рассказала, чем опасны арбузы и дыни

"Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться"