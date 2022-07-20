Эндокринолог рассказал о пользе малины и граната для здоровья печени

Малина и гранат считаются природными детоксикантами, поэтому крайне полезны для здоровья печени. Об этом сообщил диетолог, эндокринолог Антон Поляков .

По словам специалиста, печень находится в постоянном рабочем процессе, обезвреживая попадающую в человеческим организм пищу. Поэтому в рацион рекомендуется включить продукты, обеспечивающие связывание токсических компонентов.

«Из природных детоксикантов может быть малина, гранат. Они содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу, то есть разгружает печень», — приводит слова Полякова URA.RU.

Кроме того, пользу для органа представляет еда, богатая полезными жирами. Омега-3 можно найти в составе жирной рыбы, икры, оленины, льняного масла. Также стоит обратить внимание на яйца, которые содержат большое количество лецитина, благотворно влияющего на работу печени.