На Среднем Урале подешевели овощи: что пора покупать

В среднем килограмм свеклы продают за 47,58 рубля – на 12,23 % дешевле, чем неделей раньше. Кило капусты предлагают за 33,52 рубля, падение составило 10,28 %. Кило картофеля обойдется в 57,12 рубля, сэкономить можно чуть больше 10 %. Свыше 3 % потеряли цены на яблоки, более 2 % – на рис и огурцы.