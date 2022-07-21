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3 часа назад

На Среднем Урале подешевели овощи: что пора покупать

РИА "ФедералПресс"

В среднем килограмм свеклы продают за 47,58 рубля – на 12,23 % дешевле, чем неделей раньше. Кило капусты предлагают за 33,52 рубля, падение составило 10,28 %. Кило картофеля обойдется в 57,12 рубля, сэкономить можно чуть больше 10 %. Свыше 3 % потеряли цены на яблоки, более 2 % – на рис и огурцы.

На Среднем Урале подешевели овощи: что пора покупать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Цены на макароны, мясное детское питание, помидоры, творог, подсолнечное масло, бананы, полукопченую колбасу и яйца сократились на 1–2 %. Список подорожавших товаров возглавил лук: за килограмм просят 51,21 рубля. Рост цен за неделю составил 3,68 %. Более процента прибавили в цене вареная колбаса, конфеты и фруктово-ягодное детское питание.

«ФедералПресс» напоминает, что на предыдущей неделе больше всего дешевела капуста, одновременно росли цены на огурцы, соль, конфеты и сыр.

Еда,
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