На Среднем Урале подешевели овощи: что пора покупать

В среднем килограмм свеклы продают за 47,58 рубля – на 12,23 % дешевле, чем неделей раньше. Кило капусты предлагают за 33,52 рубля, падение составило 10,28 %. Кило картофеля обойдется в 57,12 рубля, сэкономить можно чуть больше 10 %. Свыше 3 % потеряли цены на яблоки, более 2 % – на рис и огурцы.
Цены на макароны, мясное детское питание, помидоры, творог, подсолнечное масло, бананы, полукопченую колбасу и яйца сократились на 1–2 %. Список подорожавших товаров возглавил лук: за килограмм просят 51,21 рубля. Рост цен за неделю составил 3,68 %. Более процента прибавили в цене вареная колбаса, конфеты и фруктово-ягодное детское питание.
«ФедералПресс» напоминает, что на предыдущей неделе больше всего дешевела капуста, одновременно росли цены на огурцы, соль, конфеты и сыр.