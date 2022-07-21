Ученые раскрыли секрет поддержания сахара в крови в норме

Ученые выяснили, что корица способна снижать концентрацию сахара в крови.

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Диабет второго типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками (резистентность к инсулину). Эта дисфункция приводит к высокому уровню сахара в крови, потому что основная роль инсулина заключается в регулировании этого уровня.

Исследования показали, что корица может помочь улучшить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину.

Так, результаты исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care показали, что употребление «всего 1 грамма корицы в день может повысить чувствительность к инсулину и помочь справиться с диабетом второго типа или обратить его вспять».

Исследование показало, что кора корицы нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом второго типа и может снизить факторы риска, связанные с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Было показано, что ежедневное потребление всего одного, трех или шести граммов корицы снижает уровень глюкозы, триглицеридов, ЛПНП или плохого холестерина и общего холестерина через 40 дней среди 60 диабетиков среднего возраста. Так, выяснилось, что у тех, кто употреблял 1-6 граммов корицы в сутки уровень сахара в крови снизился на 18-29%.