Диетолог назвал неожиданно полезные свойства гречки

Гречка нужна в рационе особенно тем, кто стремится снизить вес. Об этом рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, гречка должна стать основным углеводом для худеющих.

«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка — его основной углевод. Рекомендую ее есть на обед в обязательном порядке. Тогда существенно снижаются шансы на углеводный зажор вечером», — рассказал медик.

Диетолог объяснил, что гречка особенно полезна для тех, кто страдает от сахарного диабета.

«Гречневая крупа относится к медленным углеводам с низким гликемическим индексом. Это идеальный вид углеводов для больных сахарным диабетом», — объяснил врач.