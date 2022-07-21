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41 минуту назад

Диетолог рассказал, какой кофе не стоит пить

Letidor.ruиещё 1

Главное вещество кофе — кофеин. Он является возбудителем систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря. Но если злоупотреблять напитком, то это может привести к негативным последствиям: тремор, повышенное давление, изжога, бессонница. Также регулярное употребление кофе может добавить лишних килограммов, от какого вида бодрящего напитка лучше отказаться, читайте в нашей новости.

Диетолог рассказал, какой кофе не стоит пить
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять кофе с большим количеством молока и сахара. Особенно не нужно увлекаться латте после еды. Вместо ускорения метаболизма и пищеварения будет обратный эффект.

Эксперт отмечает, что кофе содержит большое количество антиоксидантов. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, омолаживает и хорошо влияет на печень. Кроме того, он ускорят обменные процессы и обладает мочегонным эффектом, сообщает «Москва 24».

Еда,Елена Соломатина,
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