Диетолог рассказал, какой кофе не стоит пить

Главное вещество кофе — кофеин. Он является возбудителем систем организма: улучшает работу мозга, ускоряет работу сердца, стимулирует деятельность желчного пузыря. Но если злоупотреблять напитком, то это может привести к негативным последствиям: тремор, повышенное давление, изжога, бессонница. Также регулярное употребление кофе может добавить лишних килограммов, от какого вида бодрящего напитка лучше отказаться, читайте в нашей новости.

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять кофе с большим количеством молока и сахара. Особенно не нужно увлекаться латте после еды. Вместо ускорения метаболизма и пищеварения будет обратный эффект.