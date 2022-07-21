Ледяная диета летом. Полезно или опасно?

Эксперт по красоте и здоровью из Великобритании Пета Би развила тему и придумала целую ледяную диету, которую советует сочетать с принятием контрастного душа и холодных ванн.

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ХОЛОД КАЛОРИИ КРАДЕТ

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Сторонники ледяной диеты утверждают, что с ее помощью можно без особого напряга постепенно скинуть аж 20 кг. Эффект ледяной диеты объясняется очень просто: организм тратит куда больше энергии на переваривание холодной еды, чем теплой и горячей. Калории расходуются, жирок на боках тает. А за счет большого количества воды, выпиваемой при этой диете, есть хочется меньше, голод не чувствуется. То что надо для жаркого времени года!

При ледяной диете рекомендуется налегать на холодные супы типа окрошки или гаспачо, пить фруктовые или ягодные смузи без сахара, но с ледяной крошкой, а в качестве десерта использовать замороженные до ледяной корочки в морозилке ягоды и ломтики фруктов. В этой диете даже низкокалорийное мороженое и фруктовый лед разрешены.

Словом, не диета, а обычный рацион питания Деда Мороза! Он, как мы помним из сказки, сидел в ледяной избушке, ел снежки и ледышки в ожидании, когда к нему пожалует очередная девочка за подарками.

Запрещены в ледяной диете полуфабрикаты, макароны, фастфуд, сладости. Рекомендуется две-три недели питаться только натуральными холодными продуктами. Например, овощной салат и кусок холодного жареного мяса в такую диету вполне вписываются. Также советуют соблюдать строгий тайминг: после 18 часов не есть совсем, только воду пить можно.

Автор ледяной диеты говорит о необходимости проветривать квартиру в любое время года, летом спать с открытыми окнами, полегче одеваться даже в прохладную погоду. Словом, закаляться и не допускать перегревания.

Одно смущает: вместо завтрака - стакан холодной воды с ледышками. И как после такого завтрака на работу отправляться? Голодным?

ОБОЙТИСЬ БЕЗ АНГИНЫ И СПАЗМОВ

Медики скептически отнеслись к ледяной диете, как и ко всем модным диетам вообще. Гораздо важнее перестроить весь свой режим питания на здоровые продукты и соблюдение меры, не забывать про спорт и посильные физические нагрузки, считают диетологи.

Кроме того, сами авторы ледяной диеты предупреждают: она не всем подходит. Нельзя пить воду с ледышками во время ангины и других простудных заболеваний, а также если вы к ним склонны. Не стоит налегать на холодные супы и ледяные напитки людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Диетологи советуют: ледяную воду утром лучше заменить стаканом теплой воды или обычной водой из-под крана. Это способствует пробуждению организма и активации метаболизма. А через полчаса нужно обязательно позавтракать, иначе потом будете неосознанно добирать калории днем и вечером.

В целом же некоторые пункты из ледяной диеты действительно неплохи. Например, закаливание контрастным душем и прохладной водой в ванне, бассейне или водоемах полезно, если подойти к этому разумно, без фанатизма.

Да и сам организм человека так устроен: зимой нам хочется калорийной и горячей пищи, чтобы согреться, а летом тянет на прохладные напитки и салаты.