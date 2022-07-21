ЗОЖ-напитки, которые стоит попробовать в жару

Вы не только охладитесь, но и приведете в порядок фигуру

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В жару хочется отказаться от кофе и перейти на что-то освежающее, однако многие сладкие напитки пусть и охладят, но на фигуре положительно точно не скажутся. Чтобы помочь вам сохранить потрясающую талию до самого конца отпускного сезона, мы решили собрать самые вкусные и охлаждающие напитки, которые в разумных количествах никак не заставят вас прятать бедра на пляже.

Клубничная агава с лимоном

Потрясающий лимонад, который можно приготовить на даче, когда на улице невероятное пекло. Вам понадобится клубника, несколько лимонов, сок агавы и ароматные травы по вкусу. Клубнику разминаем ложкой или в блендере, лимон выдавливаем в клубничную массу и оставляем несколько долек для украшения бокалов. Заливаем массу литром воды, добавляем сок агавы и травы. Даем напитку настояться и разливаем по бокалам, украшаем веточками трав и дольками лимона.

Лаймовый красный чай

Еще один вкуснейший напиток для летних посиделок на дачной веранде. Чай готовится очень просто. Главное, выбрать вкусный красный чай. Заливаем чай кипятком и даем немного остыть, затем ставим в холодильник. Через полчаса достаем кувшин с холодным чаем, добавляем в него сок лайма, любимую содовую и украшаем оставшимися дольками лайма. Такой чай придется по душе и самым маленьким членам семьи, при условии отсутствия аллергии на ингредиенты.

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