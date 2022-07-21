Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
56 минут назад

ЗОЖ-напитки, которые стоит попробовать в жару

WomanHit.ru

Вы не только охладитесь, но и приведете в порядок фигуру

ЗОЖ-напитки, которые стоит попробовать в жару
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

В жару хочется отказаться от кофе и перейти на что-то освежающее, однако многие сладкие напитки пусть и охладят, но на фигуре положительно точно не скажутся. Чтобы помочь вам сохранить потрясающую талию до самого конца отпускного сезона, мы решили собрать самые вкусные и охлаждающие напитки, которые в разумных количествах никак не заставят вас прятать бедра на пляже.

Клубничная агава с лимоном

Потрясающий лимонад, который можно приготовить на даче, когда на улице невероятное пекло. Вам понадобится клубника, несколько лимонов, сок агавы и ароматные травы по вкусу. Клубнику разминаем ложкой или в блендере, лимон выдавливаем в клубничную массу и оставляем несколько долек для украшения бокалов. Заливаем массу литром воды, добавляем сок агавы и травы. Даем напитку настояться и разливаем по бокалам, украшаем веточками трав и дольками лимона.

Лаймовый красный чай

Еще один вкуснейший напиток для летних посиделок на дачной веранде. Чай готовится очень просто. Главное, выбрать вкусный красный чай. Заливаем чай кипятком и даем немного остыть, затем ставим в холодильник. Через полчаса достаем кувшин с холодным чаем, добавляем в него сок лайма, любимую содовую и украшаем оставшимися дольками лайма. Такой чай придется по душе и самым маленьким членам семьи, при условии отсутствия аллергии на ингредиенты.

Грейпфрутовый смузи

Для любителей цитрусовых у нас тоже есть вкусный рецепт. Попробуйте приготовить не лимонад, а фруктовый смузи с добавлением меда. Нам понадобится большой грейпфрут и классический цветочный мед, хотя вы можете выбрать мед с любимыми добавками, например, с имбирем. Кроме того, что напиток отлично охладит, он поможет вывести из организма токсины и положительно скажется на вашей фигуре. Готовим очень просто: очищаем грейпфрут, нарезаем кубиками и отправляем вместе с медом в блендер. Когда у нас получится однородная масса, наполняем ей стакан вместе с водой, чтобы у вас получился густой напиток.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители