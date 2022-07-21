Как можно использовать оставшиеся бананы

Из бананов можно приготовить множество блюд, а также их полезно использовать в виде маски для лица.

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Например, если из банана сделать пюре, добавить в него сок апельсина или лимона и заморозить, то получится освежающее мороженое. Также туда по вкусу стоит добавить другие ягоды и фрукты.

Банан можно нарезать кусочками и положить в морозильную камеру. Так его в последствии получится использовать в приготовлении смузи.

Мякоть спелого банана можно добавить в оладьи или панкейки, они станут вкуснее при использовании такого фрукта. В тесто нужно положить немного измельчённого банана.

Фрукт также используется в приготовлении хлеба, который даже больше похож на кекс, так как на вкус он сладкий и более плотный, чем обычное хлебобулочное изделие.

Бананы также можно обжарить в карамели из сахара и сливочного масла. Такой десерт хорошо сочетается с мороженым.

Необычный перекус получится сделать, если нарезать банан не тонкие ломики и высушить в духовке или в специальном приборе дегидраторе. Такие чипсы стоит посыпать корицей или имбирём.

Кроме того, фрукт можно разрезать поперёк и нанизать каждую из частей на шпажку. Сверху банан можно полить шоколадом и заморозить – получится мороженое.