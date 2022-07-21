Какие продукты нужно есть каждый день, чтобы быть здоровым

Хорошее самочувствие и долголетие — мечта каждого человека. Чтобы продлить период качественной жизни, врачи советуют разнообразить питание, заниматься спортом и следить за привычками: соблюдать баланс работы и отдыха, избегать стресса и хорошо спать.

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Однако питание — это основа хорошего физического состояния. Куда важнее и полезнее есть разнообразную пищу, чем употреблять витамины и БАДы. "Рамблер" расскажет, что есть, чтобы быть здоровым.

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Диетологи в целом советуют отказаться от употребления большого количества мучной, сладкой, а также жареной и соленой пищи. Такая еда допустима, но она не должна быть основой вашего рациона. Так как она влияет на сосуды, приводит к повышению уровня сахара и холестерина в крови.

Какие продукты нужно есть каждый день

Основные рекомендации врачей по поводу питания схожи. Например, педиатр Наталья Лисичкина советует включить в рацион овощи и белок.

Здоровое питание — это разнообразный и сбалансированный рацион. Дело в том, что человеку необходимо ежедневно получать все полезные вещества, а не только по праздникам. Поэтому важно понять основу хорошего рациона.

Зеленые овощи содержат много клетчатки и витаминов.

Рыба и морепродукты — богаты полиненасыщенными кислотами, легкоусвояемым полноценным белком.

Нежирное мясо и яйца необходимы для поддержания белка.

Крупы из цельного зерна — содержат медленноусвояемые, сложные углеводы, поэтому дарят энергию и не отражаются на весе.

Орехи и семена содержат жирные кислоты и растительный белок, что необходимо для вегетарианцев.

Кисломолочные продукты необходимы для нормального пищеварения и поддержания нормальной микрофлоры кишечника.

Сезонны ягоды содержат много витаминов и минеральных веществ.

Не стоит отказываться и от напитков, но стоит помнить, что наиболее полезно пить зеленый чай, кофе можно пить ограниченно, скорее придется отказаться от алкоголя и газировок.

Не менее важно уметь правильно приготовить пищу. Чтобы снизить потерю полезных элементов, еду лучше варить, тушить или запекать. Жареная пища хоть и вкусная, но калорийная и содержит много канцерогенов.

Утром лучше всего есть каши, яйца, творог. Завтрак не стоит пропускать и он должен быть сытным. В обед стоит отдать предпочтение легкого овощному супу, мясу или рыбе, а также салату из овощей. Для ужина подойдут овощи или легкоусвояемый белок.