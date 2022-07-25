Что будет с организмом при отказе от белого хлеба

Регулярное употребление белого хлеба способно спровоцировать депрессию.
Большинство людей не представляют свой рацион без этого мучного изделия. Однако отказ от белого хлеба пойдет организму только на пользу, сообщает ETNT.
Зарубежные ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что люди, употребляющие белый хлеб, больше других склонны к депрессиям.
Помимо психического здоровья, отказ от мучного изделия приводит к избавлению от лишнего веса. Для того чтобы сбалансировать рацион, необходимо добавить в него богатые клетчаткой продукты. Это позволит оставаться сытым на долгое время.