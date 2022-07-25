Что будет с организмом при отказе от белого хлеба

Регулярное употребление белого хлеба способно спровоцировать депрессию.

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Большинство людей не представляют свой рацион без этого мучного изделия. Однако отказ от белого хлеба пойдет организму только на пользу, сообщает ETNT.

Зарубежные ученые провели исследование, в результате которого выяснилось, что люди, употребляющие белый хлеб, больше других склонны к депрессиям.