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2 часа назад

Врач назвал опасность черного чая

Мира Маркина

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, чем опасно употребление черного чая. Об этом медик заявил Ura.ru.

Врач назвал опасность черного чая
Фото: pxhere.compxhere.com

Как объяснил врач, в черном чае содержатся танины - дубильные вещества, действующие как антиоксиданты. При чрезмерном употреблении напитка они провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Людям, страдающим гастритом, не стоит пить крепкий чай.

Еще в составе напитка есть кофеин, поэтому его не стоит употреблять на ночь. Иначе может появиться бессонница.

Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, черный чай также окажет негативное воздействие на организм. Из-за него учащается сердцебиение и ухудшается общее самочувствие.

«Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления», — сказал диетолог.

Ранее ученые раскрыли секрет поддержания сахара в крови в норме.

Еда,
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