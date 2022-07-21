Врач назвал опасность черного чая

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, чем опасно употребление черного чая. Об этом медик заявил Ura.ru.
Как объяснил врач, в черном чае содержатся танины - дубильные вещества, действующие как антиоксиданты. При чрезмерном употреблении напитка они провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Людям, страдающим гастритом, не стоит пить крепкий чай.
Еще в составе напитка есть кофеин, поэтому его не стоит употреблять на ночь. Иначе может появиться бессонница.
Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, черный чай также окажет негативное воздействие на организм. Из-за него учащается сердцебиение и ухудшается общее самочувствие.
«Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления», — сказал диетолог.