Какие продукты не стоит есть людям после 50 лет, а какие, наоборот, полезны, рассказал «ФедралПресс» диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель сети медицинских центров коррекции веса «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что питание пожилых людей должно быть направлено на профилактику болезней цивилизации.
«Все питание для людей старше 50 лет должно быть направлено на профилактику так называемых болезней цивилизации. В первую очередь – это сердечно-сосудистые расстройства, ожирение или избыточный вес, а также заболевания пищеварительной системы, болезни суставов, сахарный диабет»,
– сказал он.
Андрей Бобровский отметил, что питание после 50 лет должно соответствовать нескольким общим правилам, а все остальное – это уже индивидуальная рекомендация, которая «зависит от букета хронических заболеваний, который человек имеет ближе к 50 годам».
Также нужно учитывать наследственность и место жительства. Что стоит исключить из рациона Говоря об общих рекомендациях, диетолог обратил внимание на сокращение в рационе насыщенных жиров.
«Это те самые твердые жиры при комнатной температуре. Легкие жиры при комнатной температуре – у морепродуктов, какие-то растительные жиры. Твердые же – жиры мяса, колбас, сала, они могут быть в выпечке. Это могут быть необязательно животные, а растительные жиры»,
– сказал он.
Бобровский отметил, что при комнатной температуре речь идет о тропических маслах: кокосовом, пальмовом. По его словам, все эти жиры наносят кардинальный вред сердечно-сосудистой системе, повышая уровень холестерина, который связан с питанием.
Специалист посоветовал уменьшать количество красного мяса до одного раза в неделю, а то и «до одного мяса в месяц». Также он подчеркнул, что стоит меньше употреблять продукты, в которых есть добавленные сахара, – ягоды, фрукты. При этом сахара, имеющие естественное происхождение, не так опасны.
«А вот любые полуфабрикаты с простыми сахарами представляют определенную опасность в рамках развития от болезни Альцгеймера до избыточного веса, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний»,
– заявил врач.
Андрей Бобровский также порекомендовал сокращать в рационе соль. Для людей после 50 лет соль является ядом. Ее употребление в значительных количествах приводит к повышению артериального давления.
Эксперт подчеркнул, что среднестатистический россиянин старше 50 лет превышает норму в 5–6 раз. Какие продукты надо есть больше после 50 Диетолог посоветовал увеличивать долю клетчатки.
«Недостаток клетчатки у среднестатистического россиянина старше 50 лет является прямо пропорциональным бедствием»,
– обратил внимание Бобровский. Речь идет о круглосуточном употреблении зелени, овощей и фруктов, добавил он. Также стоит есть каши и мучные изделия из цельнозерновой муки.
Врач посоветовал не забывать о кисломолочных продуктах, если нет индивидуальной непереносимости.
«Размер порций напрямую зависит от калорийности этой порции, а также физической активности. Порции нужно подбирать так, чтобы они соответствовали простому и выполнимому «правилу тарелки». Если мысленно разделить тарелку на четыре разные части, то четверть должна состоять из фруктов, следующая четверть – из овощей, далее – рыбопродукты, а последняя часть – что-то зерновое»,
– сказал диетолог.
Море- и рыбопродукты являются одними из секретов Средиземноморской диеты, которая однозначно связана с более высокой продолжительностью жизни и с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Доля море- и рыбопродуктов в рационе должна быть у человека значительно увеличена, подчеркнул Бобровский.
«Это начиная с банальной рыбы, особенно сельди, скумбрии, семги»,
– сказал эксперт.