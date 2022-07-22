Какие продукты не стоит есть людям после 50 лет, а какие, наоборот, полезны, рассказал «ФедралПресс» диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель сети медицинских центров коррекции веса «Доктор Борменталь» Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что питание пожилых людей должно быть направлено на профилактику болезней цивилизации.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Все питание для людей старше 50 лет должно быть направлено на профилактику так называемых болезней цивилизации. В первую очередь – это сердечно-сосудистые расстройства, ожирение или избыточный вес, а также заболевания пищеварительной системы, болезни суставов, сахарный диабет»,

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– сказал он.

Андрей Бобровский отметил, что питание после 50 лет должно соответствовать нескольким общим правилам, а все остальное – это уже индивидуальная рекомендация, которая «зависит от букета хронических заболеваний, который человек имеет ближе к 50 годам».

Также нужно учитывать наследственность и место жительства. Что стоит исключить из рациона Говоря об общих рекомендациях, диетолог обратил внимание на сокращение в рационе насыщенных жиров.

«Это те самые твердые жиры при комнатной температуре. Легкие жиры при комнатной температуре – у морепродуктов, какие-то растительные жиры. Твердые же – жиры мяса, колбас, сала, они могут быть в выпечке. Это могут быть необязательно животные, а растительные жиры»,

– сказал он.

Бобровский отметил, что при комнатной температуре речь идет о тропических маслах: кокосовом, пальмовом. По его словам, все эти жиры наносят кардинальный вред сердечно-сосудистой системе, повышая уровень холестерина, который связан с питанием.

Специалист посоветовал уменьшать количество красного мяса до одного раза в неделю, а то и «до одного мяса в месяц». Также он подчеркнул, что стоит меньше употреблять продукты, в которых есть добавленные сахара, – ягоды, фрукты. При этом сахара, имеющие естественное происхождение, не так опасны.

«А вот любые полуфабрикаты с простыми сахарами представляют определенную опасность в рамках развития от болезни Альцгеймера до избыточного веса, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний»,

– заявил врач.

Андрей Бобровский также порекомендовал сокращать в рационе соль. Для людей после 50 лет соль является ядом. Ее употребление в значительных количествах приводит к повышению артериального давления.

Эксперт подчеркнул, что среднестатистический россиянин старше 50 лет превышает норму в 5–6 раз. Какие продукты надо есть больше после 50 Диетолог посоветовал увеличивать долю клетчатки.

«Недостаток клетчатки у среднестатистического россиянина старше 50 лет является прямо пропорциональным бедствием»,

– обратил внимание Бобровский. Речь идет о круглосуточном употреблении зелени, овощей и фруктов, добавил он. Также стоит есть каши и мучные изделия из цельнозерновой муки.

Врач посоветовал не забывать о кисломолочных продуктах, если нет индивидуальной непереносимости.

Сколько рекомендуется есть

«Размер порций напрямую зависит от калорийности этой порции, а также физической активности. Порции нужно подбирать так, чтобы они соответствовали простому и выполнимому «правилу тарелки». Если мысленно разделить тарелку на четыре разные части, то четверть должна состоять из фруктов, следующая четверть – из овощей, далее – рыбопродукты, а последняя часть – что-то зерновое»,

– сказал диетолог.

Море- и рыбопродукты являются одними из секретов Средиземноморской диеты, которая однозначно связана с более высокой продолжительностью жизни и с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Доля море- и рыбопродуктов в рационе должна быть у человека значительно увеличена, подчеркнул Бобровский.

«Это начиная с банальной рыбы, особенно сельди, скумбрии, семги»,