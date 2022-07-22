Врач объяснила, почему опасно есть много ягод

Гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала, что переедание ягод может привести к дисфункции блуждающего нерва. Об этом сообщает Москва 24.

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Клубника, земляника, малина и крыжовник содержат в себе небольшие косточки, которые усиливают перистальтику кишечника, через который проходит нервный пучок.

Дисфункция опасна тем, что могут начаться сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушиться сердечный ритм, измениться частота пульса и дыхания.

Кроме этого, усиленная перистальтика кишечника часто вызывает диарею и обезвоживание организма. Во время обезвоживания нарушается водно-электролитный баланс в организме из-за потери натрия, калия и кальция.

Все эти факторы приводят к понижению артериального давления, нагрузке на поджелудочную железу и падению сахара в крови. В связи с этим возможно появления тремора рук, головокружение и сухости во рту.

Однако четких представлений о том, сколько можно есть ягод, не существует. Для каждого человека нормальное количество сугубо индивидуально.