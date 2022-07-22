4 крутых лайфхака для приготовления шашлыка

К вам на летний ужин будут выстраиваться очереди из поклонников мяса на гриле.

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Шашлыка много не бывает, и даже если вы готовите мясо и овощи на природе почти каждый выходные, никогда не поздно познать хитрости приготовления, чтобы друзья и близкие каждый раз изумлялись вашим кулинарным способностям. Специально для тех, кто хочет похвастаться идеальным шашлыком, мы подготовили лайфхаки, которыми с нами поделился профессиональный шеф-повар.

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Подбираем правильную посуду

Вы знали, что маринад для шашлыка необходимо готовить в правильной посуде? От этого на 30% зависит результат ваших кулинарных стараний. Профессионалы рекомендуют не скупиться и не делать выбор в пользу пластика или алюминия, так как эти материалы посуды могут выделять не самые полезные элементы прямо в мясо. А вот стеклянные и керамические емкости — самое то. Подумайте об этом.

Готовим мясо к прожарке

Многие новички в прожарке могут без всяких раздумий начать жарить мясо из холодильника, но результат точно не порадует гостей, которые уже успели занять места за столиком на улице. Мясо для шашлыка должно немного прогреться, желательно до комнатной температуры — не на улице! После этого можно приступать к приготовлению. Разогреть мясо необходимо для равномерной прожарки. Когда ваш шашлык будет готов, не спешите подавать его сразу с шампура — подержите мясо в теплом месте минут 10, чтобы соки в мясе успели также распределиться.

Но не смешиваем!

Большая ошибка — жарить вместе и мясо, и овощи. Профессиональный повар всегда разделяет продукты для прожарки. Во-первых, овощи просто сгорят, если вы будете готовить их на одной шпажке с мясом, а, во-вторых, продукты пропитаются соками друг друга и вы лишитесь потрясающего вкуса мяса, которое вы так долго выбирали.

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