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1 час назад

Ученые назвали продукты, снижающие риск заболеваний сердца

Даша Краснова

Ученые из Амстердамского университета выяснили, что диета с высоким содержанием калия снижает кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal.

Ученые назвали продукты, снижающие риск заболеваний сердца
Фото: unsplashunsplash

Калий помогает сохранить здоровье сердца, однако женщины получают от диеты больше пользы, чем мужчины.

В исследовании приняли участие 11 267 мужчин и 13 696 женщин в возрасте от 40 до 79 лет в период с 1993 по 1997 год.

Добровольцы заполнили анкету о привычках образа жизни, им измерили давление и взяли образцы мочи. Затем на протяжении пяти лет ученые следили за изменением показателей.

Выяснилось, у людей, которые потребляли больше всего калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже по сравнению с теми, кто такие продукты не ел. У мужчин снижение риска составило в среднем 7%, у женщин — 11%.

Много калия содержится в рыбе и молочных продуктах. Практически все сорта рыбы содержат более 200 мг калия на 100 г. Овощи, грибы, орехи и травы также содержат много калия.

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