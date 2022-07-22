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58 минут назад

Выяснилось, сколько хлеба можно есть в день

Даша Краснова

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что цельнозерновой хлеб на завтрак полезен для сердца и нервной системы. Об этом сообщает Ura.ru.

Выяснилось, сколько хлеба можно есть в день
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, в цельнозерновом хлебе содержится витамин В1, который полезен для работы нервной и сердечно-сосудистой системы.

«В нем много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина», — добавила она. «В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10 процентов», — сравнила виды хлеба врач.

Такой хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, так как в обоих продуктах большое количество крахмала. При этом допустимая порция хлеба в день — один-два кусочка на завтрак.

До этого мы рассказывали, зачем в США придумали «Клуб толстяков».

Еда,Дарья Русакова,
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