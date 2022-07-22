Диетолог перечислила два полезных свойства петрушки

Петрушка известна своими противовоспалительными и мочегонными свойствами. Ее рекомендуют употреблять для укрепления десен, улучшения аппетита и пищеварения, а также выведения солей из организма. При цистите, мочекаменной болезни и других заболеваниях почек и печени также показана зелень петрушки. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-диетолог Лорен Манакер порекомендовала есть петрушку, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, кроме того свежая зелень петрушки богата витамином С, который поддерживает иммунную систему.