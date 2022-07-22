Диетолог перечислила два полезных свойства петрушки

Петрушка известна своими противовоспалительными и мочегонными свойствами. Ее рекомендуют употреблять для укрепления десен, улучшения аппетита и пищеварения, а также выведения солей из организма. При цистите, мочекаменной болезни и других заболеваниях почек и печени также показана зелень петрушки. Подробности читайте в нашей новости.
Врач-диетолог Лорен Манакер порекомендовала есть петрушку, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, кроме того свежая зелень петрушки богата витамином С, который поддерживает иммунную систему.
Диетолог подчеркнула, что недостаток растительной клетчатки в организме приводит к проблемам с пищеварением и вздутию живота, пишет портал Eat This, Not That. Ранее «Летидор» писал о том, что диетолог назвал зелень, которая снижает риск рака.