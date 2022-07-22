Домашнее мороженое: летнее лакомство своими руками

В жаркую погоду, когда нет аппетита, чтобы полноценно питаться первыми и вторыми блюдами и вдогонку компотом, всегда порадует вкусное, ароматное, а самое главное холодное мороженое. А уж если оно приготовлено своими руками, и соответственно, за ним никуда не нужно ходить под солнцепеком, то оно ценно вдвойне!

Фото: Мир24 Мир24

Как быть тем, кто очень любит и мороженое, и шоколад? Кондитеры нашли ответ на этот вопрос. Этот рецепт мороженого порадует сладким холодом и одновременно поинтригует своеобразным арахисовым вкусом.

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«Сейчас в Москве, где я живу, очень жарко, и настоящим спасением для нас становятся замороженные десерты. Иногда я балую себя и семью мороженым, иногда сладким ягодным миксом, взбитым в блендере», – делится Жазгуль Макишева.

бананы большие, спелые – 2 шт.

арахисовая паста – 1 ст. л.

соль – щепотка Чтобы приготовить такое мороженое, много продуктов не требуется. Необходимо всего три ингредиента:

«Подготовленные очищенные бананы нарезаем кружочками, помещаем в емкость, оборачиваем пищевой пленкой и помещаем в морозильную камеру. Лучше это делать с вечера, потому что по моим наблюдениям, как ни странно, бананы долго замораживаются. После того как они хорошенько подмерзнут, выкладываем их в блендер, добавляем столовую ложку арахисовой пасты. Я люблю шоколадную, но на самом деле это не настолько важно, каждый может выбрать ее по своему усмотрению. Арахисовая паста в любом случае даст нам необходимую густоту и тот самый неповторимый вкус», – говорит Жазгуль.

Соль в десерте ощущаться не будет, но она необходима, чтобы подчеркнуть пикантный вкус мороженого. Взбиваем блендером до однородности. И на этом, собственно, все.

Остается красиво выложить наше лакомство в порционные чашки и угощать близких. Жазгуль рекомендует для подачи в форме шариков воспользоваться глубокой мерной ложкой.

Сверху украшаем жареным арахисом и растопленным шоколадом. Наслаждаемся!

«А если хочется разнообразия, то можно приготовить охлажденный ягодный десерт. Сделать его, кстати, еще легче. Можно показать процесс ребенку, и он будет регулярно баловать вас этой вкусняшкой», – улыбается Жазгуль.

замороженные ягоды – 400 г

сгущенное молоко – 200 мл Ингредиента всего два:

Но эти пропорции нужно менять, исходя из вкуса ягоды. К примеру, если это кисленькая смородина, то сгущенки можно добавить побольше. В идеале используем ягодный микс, в него замешиваем как можно больше летних даров. Это может быть и клубника, и малина, и та же смородина.

Точно так же измельчаем ягоды в блендере, добавляем сгущенное молоко, в процессе пробуем и регулируем на свой вкус сладость, а потом помещаем на несколько часов в морозильник до полного застывания. Это минимум 4-5 часов.

«Я пробовала ягодный десерт сразу из блендера, и он мне показался не особо вкусным, а вот в замороженном виде совсем другое дело, он очень-очень нежный и на вкус, как ягодное мороженое», – объясняет Жазгуль.