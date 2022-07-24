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1 час назад

Диетолог предупредил некоторых россиян об опасности сливы

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Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять медом
Фото: m24.rum24.ru

Об опасности сливы для некоторых категорий россиян предупредил в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог Евгений Арзамасцев. По его словам, с осторожностью употреблять этот продукт стоит при индивидуальной непереносимости и заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Если человек не переносит клетчатку, то конечно, сливу ему есть не надо. Также стоит отказаться от нее при повышенной кислотности желудка и гастритах», — заявил Арзамасцев.

Специалист перечислил и полезные свойства сладкого плода. «Слива богата растительной клетчаткой и содержит меньше сахара, чем многие сезонные фрукты и ягоды, поэтому ее употребление пойдет на пользу тем, кто не может позволить себе есть продукты, резко повышающие уровень глюкозы в крови», — сказал он.

Диетолог порекомендовал включать сливу в рацион при нехватке витаминов К и С. «В сливе можно выделить наличие витаминов С и К. Первый из них поддерживает иммунитет, а второй полезен для людей, у которых есть проблемы с кроветворением. Этот витамин также помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, способствует избавлению от излишней отечности», — сообщил Арзамасцев. Врач также добавил, что сливы содержат небольшое количество полезной для кожи, волос и ногтей меди.

Ранее с осторожностью относиться к меду некоторые группы людей призвала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. По ее словам, отказаться от употребления большого количества этого продукта стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом, аллергикам, а также маленьким детям.

Еда,Наталья Круглова,
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