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2 часа назад

Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять медом

Москва24

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не есть много меда людям с сахарным диабетом и лишним весом. Помимо этого, мед противопоказан детям первого года жизни.

Диетолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять медом
Фото: m24.rum24.ru

"Мы должны помнить, что мед также относится к добавленным сахарам, то есть он по калорийности очень близок к обычному сахару. Важно контролировать количество меда, поскольку избыток будет повышать калорийность рациона в целом", – говорит специалист.

По этой причине людям с сахарным диабетом и лишним весом лучше употреблять мед в ограниченном количестве, продолжает эксперт.

"Его можно использовать, но очень мало. Буквально чайная ложечка в день, добавляя куда-то в еду, например в творог. Или же добавлять в кашу, где есть еще пищевые волокна, которые будут замедлять усвоение меда", – добавляет она.

Поскольку мед может вызвать реакцию у тех, кто предрасположен к аллергии, им тоже стоит употреблять этот продукт с осторожностью. Кроме того, мед не рекомендуется давать детям в первый год жизни, так как он может спровоцировать развитие кишечных заболеваний, подчеркивает эксперт. Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Писарева порекомендовала в качестве сахарозаменителей использовать сироп топинамбура, а также эритрит или эритритол, то есть сахар из винограда.

Еда,Ирина Писарева,Наталья Круглова,
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