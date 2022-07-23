Раскрыта опасность круассанов и кофе на завтрак

Врач-диетолог Марина Копытько заявила, чем грозит регулярного употребление традиционного французского завтрака. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Копытько напомнила, что во французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Однако это неправильное сочетание блюд с точки зрения диетологии, отметила она. Диетолог раскрыла опасность круассанов и кофе на завтрак и предупредила, что при их регулярном употреблении происходит накопление жира.