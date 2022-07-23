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1 час назад

Раскрыта опасность круассанов и кофе на завтрак

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог Марина Копытько заявила, чем грозит регулярного употребление традиционного французского завтрака. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Раскрыта опасность круассанов и кофе на завтрак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Копытько напомнила, что во французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Однако это неправильное сочетание блюд с точки зрения диетологии, отметила она. Диетолог раскрыла опасность круассанов и кофе на завтрак и предупредила, что при их регулярном употреблении происходит накопление жира.

«Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится»,

— объяснила она.

Медик назвал круассан несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом и призвала его заменить хлебом, изготовленным из муки грубого помола. Он более богат полезными элементами, заключила она.

Еда,Марина Копытько,
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