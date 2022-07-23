Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
59 минут назад

Названа главная опасность обезжиренных продуктов

Lenta.ru

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru назвала главную опасность для тех, в чьем рационе присутствуют обезжиренные продукты. По ее словам, такие люди, как правило, могут съедать большее количество еды, а пищевые добавки и усилители вкуса оказываются более опасными для организма, нежели жиры, тем самым нарушая обменные процессы.

Названа главная опасность обезжиренных продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Идет обманка. Потребитель думает, что если продукт обезжиренный, то он диетический. Человек с легкой душой может съесть даже больше, чем с обычной жирностью. Но по сути, он никакой не диетический, а абсолютно такой же. Обезжиренный продукт может принести даже больше вреда»,

— заявила специалист.

Она добавила, что для того, чтобы продукты был более вкусными в них зачастую добавляют множество разных добавок, которые обманывают мозг человека, но при этом не несут в себе никакой пользы. Эксперт отметила, что лучше организм получит жиры, от которых она настоятельно советует не отказываться полностью, чем чем бесполезные консерванты.

Еда,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители