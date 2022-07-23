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2 часа назад

Назван защищающий от рака продукт

РИА "ФедералПресс"

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о полезных свойствах чеснока для организма. Оказалось, что он не только способствует омоложению кожи, но и снижает риск развития рака.

Назван защищающий от рака продукт
Фото: pxhere.compxhere.com

Елена Малышева уверяет, что гастрономические и целебные свойства чеснока неразрывно связаны. Именно поэтому его нужно есть и добавлять в блюда. Тогда его полезные свойства будут распространяться по трем направлениям.

Во-первых, регулярное употребление чеснока омолаживает и помогает оздоровить кожу. Кроме того, он замедляет процессы старения и позволяет выглядеть моложе своих лет.

В-третьих, он способен купировать поврежденные клетки в организме, что существенно снижает риск развития онкологических заболеваний. При этом врач напомнила, что чрезмерная любовь к чесноку может быть вредна для здоровья. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы «Жить здорово!».

Еда,Елена Малышева,
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