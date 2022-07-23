Назван защищающий от рака продукт

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о полезных свойствах чеснока для организма. Оказалось, что он не только способствует омоложению кожи, но и снижает риск развития рака.
Елена Малышева уверяет, что гастрономические и целебные свойства чеснока неразрывно связаны. Именно поэтому его нужно есть и добавлять в блюда. Тогда его полезные свойства будут распространяться по трем направлениям.
Во-первых, регулярное употребление чеснока омолаживает и помогает оздоровить кожу. Кроме того, он замедляет процессы старения и позволяет выглядеть моложе своих лет.
В-третьих, он способен купировать поврежденные клетки в организме, что существенно снижает риск развития онкологических заболеваний. При этом врач напомнила, что чрезмерная любовь к чесноку может быть вредна для здоровья. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы «Жить здорово!».