Назван защищающий от рака продукт

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о полезных свойствах чеснока для организма. Оказалось, что он не только способствует омоложению кожи, но и снижает риск развития рака.

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Елена Малышева уверяет, что гастрономические и целебные свойства чеснока неразрывно связаны. Именно поэтому его нужно есть и добавлять в блюда. Тогда его полезные свойства будут распространяться по трем направлениям.

Во-первых, регулярное употребление чеснока омолаживает и помогает оздоровить кожу. Кроме того, он замедляет процессы старения и позволяет выглядеть моложе своих лет.