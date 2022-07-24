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44 минуты назад

Диетолог Герасимова: количества кофеина в кофе зависит от способа приготовления

Газета.Ruиещё 1

Диетолог Наталия Герасимова рассказала, что количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе, или зерновой. Об этом сообщает URA.RU.

Количества кофеина в кофе зависит от способа приготовления
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует", — рассказала диетолог.

По ее словам, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. Это связано с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе. Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что кофе возбуждает центральную нервную систему, регулярное злоупотребление напитком может привести к изменению эмоционального фона, вспышкам раздражительности и агрессии. Специалист отметил, что лучше всего выпивать в день не более двух-трех чашек кофе, лучше пить напиток в первой половине дня.

Еда,Наталия Герасимова,Алексей Казанцев,
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