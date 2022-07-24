Почему не стоит покупать еду на пляже

Пляжная еда часто соблазняет отдыхающих ароматом и видом. Врач-диетолог Елена Соломатина относится к ней негативно. По ее словам, такой перекус может обернуться сильной диареей и даже гепатитом.
Самая главная проблема горячей кукурузы, беляшей, чурчхелы и других пляжных вкусностей, по мнению врача Елены Соломатиной, – хранение. Обычно жаркая погода не способствует сохранению качества еды, поэтому покупатели рискуют отравиться.
«Мы даже представить не можем, в каких условиях все это делается. Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды: например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны... На пляже жарко, хорошо, если есть специальные сумки–холодильники, но если вообще без сумок — сколько это лежало?» – задается вопросом Соломатина.
Врач отметила, что просроченная еда может вызвать диарею и рвоту. Кроме того, если производители не соблюдали санитарно-гигиенические условия, то есть шанс подхватить коронавирус или гепатит, пишет RT. Тем не менее специалист все же допускает покупку еды рядом с пляжем, но только не с рук у разносчиков, а в разрешенных стационарных торговых точках, которые дорожат своей репутацией. Ранее «ФедералПресс» писал, что после 40 лет можно поддерживать тело в нужной форме даже без спорта. Врач раскрыла секреты, которые помогут сохранить баланс.