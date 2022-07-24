Почему не стоит покупать еду на пляже

Пляжная еда часто соблазняет отдыхающих ароматом и видом. Врач-диетолог Елена Соломатина относится к ней негативно. По ее словам, такой перекус может обернуться сильной диареей и даже гепатитом.

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Самая главная проблема горячей кукурузы, беляшей, чурчхелы и других пляжных вкусностей, по мнению врача Елены Соломатиной, – хранение. Обычно жаркая погода не способствует сохранению качества еды, поэтому покупатели рискуют отравиться.

«Мы даже представить не можем, в каких условиях все это делается. Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды: например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны... На пляже жарко, хорошо, если есть специальные сумки–холодильники, но если вообще без сумок — сколько это лежало?» – задается вопросом Соломатина.