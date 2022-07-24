Правда ли, что из-за острой пищи возникает изжога

Кислотный рефлюкс и изжога могут возникать у человека часто. В этом случае ему могут поставить диагноз «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», причём чаще всего это заболевание встречается в США и странах Европы, а реже всего - в Азии. Но действительно ли возникает эта болезнь из-за употребления острых блюд?

Несмотря на то что многие жалуются на изжогу после острой пищи, наука пока не может однозначно сказать, вызывают ли такие продукты изжогу. Вообще эксперты полагают, что с подобным ощущением может быть связано вещество капсаицин. Именно оно придаёт чили остроту и воздействует на рецепторы TRPV1 в пищеводе, из-за чего и возникает чувство жжения.

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Согласно результатам мексиканского исследования, из-за капсаицина у 28 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью из 31 появилась боль в груди и изжога, а из здоровых людей - у 6 из 17. В то же время американское исследование показало, что при добавлении этого вещества в еду сильная изжога у человека возникает после еды, а в 2020 году стало известно благодаря тайским учёным, что после употребления продуктов с перцем чили пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью ощущали более сильную изжогу.

Нужно сказать, что кислотный рефлюкс и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь могут появиться под влиянием множества факторов, в особенности - ожирения. Также усугубить симптомы способна и жирная пища.

В одном южнокорейском исследовании говорится, что регулярно у человека вызвать изжогу может жареная пища, горячее острое тушёное мясо, лапша. Ещё хуже может стать, если вы при этом будете есть слишком быстро или станете есть ещё даже после того, как почувствуете себя сытым.

Кроме того, как ни странно, решить проблему с изжогой может регулярное употребление перца чили. Результаты тайваньского исследования продемонстрировали, что капсаицин может усилить изжогу, если вы съедите перец чили один раз, однако если вы станете есть его постоянно, то изжога, наоборот, уменьшится. Известно также, что в больших дозах капсаицин может оказывать на организм болеутоляющее действие.