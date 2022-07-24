Диетологи рассказали о свойствах семян подсолнуха

Специалисты рассказали о целебных свойствах семян подсолнечника. Семена подсолнечника содержат моно- и полиненасыщенные жиры. В одном грамме семян содержится около трех граммов каждого.

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Наличие здоровой дозы жиров в рационе может помочь уменьшить воспаление. Диетологи рекомендуют выбирать семечки подсолнуха без добавления соли, так как выбор соленых семечек увеличит рекомендуемую суточную норму натрия, что плохо отразится на здоровье.