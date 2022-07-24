Диетологи рассказали о свойствах семян подсолнуха

Специалисты рассказали о целебных свойствах семян подсолнечника. Семена подсолнечника содержат моно- и полиненасыщенные жиры. В одном грамме семян содержится около трех граммов каждого.
Наличие здоровой дозы жиров в рационе может помочь уменьшить воспаление. Диетологи рекомендуют выбирать семечки подсолнуха без добавления соли, так как выбор соленых семечек увеличит рекомендуемую суточную норму натрия, что плохо отразится на здоровье.
Употребление семян подсолнечника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует кровяное давление. Семена обладают антидиабетическими свойствами, содержат хлорогеновую кислоту, которая, как показали исследования, снижает уровень сахара в крови, сообщают эксперты портала Eat This, Not That.