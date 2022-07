Диетологи рассказали о свойствах семян подсолнуха

Употребление семян подсолнечника снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также нормализует кровяное давление. Семена обладают антидиабетическими свойствами, содержат хлорогеновую кислоту, которая, как показали исследования, снижает уровень сахара в крови, сообщают эксперты портала Eat This, Not That.