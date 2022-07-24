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1 час назад

Как в детском садике! Рецепт той самой творожной запеканки

Eva.ru

Не вся еда в дошкольном учреждении была нам по вкусу, однако рецепт творожной запеканки мечтают повторить многие. Фуд-блогер Марина Пронина обратилась к сборнику рецептур для дошкольных образовательных учреждений и опробовала его в деле. Предлагаем последовать ее примеру.

Как в детском саду: рецепт той самой творожной запеканки
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • Творог от 9% и выше — 600 г
  • Мука — 50 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйцо — 26 г

Для клубничного соуса:

  • Клубника + сахар 1:1
  • Листочки тимьяна
  • Цедра лимона
  • Бальзамический крем

Процесс приготовления:

Протертый творог смешайте с мукой, сахаром и яйцом. Чтобы отмерить нужное количество от яйца, слегка взбейте яйцо, а затем взвесьте на весах 26 г. Оставшееся яйцо нам пригодится. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Разровняйте по форме творожную массу. Смажьте оставшимся яйцом и сметаной. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут. Оставьте запеканку в духовку после окончания выпечки, чтобы она не осела, на 15 минут. Для клубничного соуса на глаз смешайте все ингредиенты и варите до загустения. Подавайте запеканку со сметаной и клубничным соусом.

Еда,Марина Пронина,
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