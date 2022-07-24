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3 часа назад

Как правильно выбрать арбуз

Ura.Ru

Перед стартом сезона арбузов подмосковные эксперты дали советы по выбору спелого и вкусного плода. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня».

Как правильно выбрать арбуз
Фото: Ura.RuUra.Ru

Первое, на что обращают внимание специалисты — стоит присмотреться к проверенным и безопасным точкам продажи бахчевой продукции. Их можно проследить на специальной карте, которую ближе к августу предоставляет министерство сельского хозяйства и продовольствия региона на своем сайте. Искать можно и в других местах.

«Ранние плоды можно покупать и в июле. Главное, делать это в сертифицированных торговых точках, где продукцию проверяют на наличие нитратов. К ранним сортам относятся «Огонек», «Лунный» и «Продюсер»,

— пояснил агроном Виктор Михайлов. Также он напомнил о том, что не следует покупать арбузы и другую плодовую продукцию возле дорог. Еще он уточнил, что по цвету невозможно определить свежесть.

Но по словам кандидата сельскохозяйственных наук Артема Соколова, стоит обратить внимание на вмятины. Они появляются в следствии неосторожной транспортировки. Еще можно поскрести кожуру — если появился травянистый запах, то плод свежий.

Ранее диетолог, нутрициолог рассказала URA.RU, что без вреда для здоровья можно съесть в сутки до 500 граммов дыни. Так как продукт богат фруктозой, витамином С и тяжело усваивается. Но переедание может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Еда,Артем Соколов,Виктор Михайлов,
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