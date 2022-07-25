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2 часа назад

Доктор Павлова рассказала о грамотном питании в жару

Мослента

О грамотном питании в жару рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор порекомендовала отказаться от тяжелой пищи на этот период.

Доктор Павлова рассказала о грамотном питании в жару
Фото: МослентаМослента

«Прислушайтесь к себе после "большой жратвы": чувства голода нет, но и легкости, радости поубавилось. Больше всего хочется прилечь и поспать», — написала Павлова.

В качестве дневной пищи знойным летом она посоветовала выбирать: нежирное мясо; птицу — отварную, припущенную; рыбу — не жареную; кисломолочные продукты; сезонные овощи; зелень; ягоды — в разумных пределах и в качестве десерта; качественный цельнозерновой хлеб.

Эндокринолог перечислила и продукты, от употребления которых стоит отказаться в жару, это: жирное мясо, молоко, каши, выпечка, кондитерские изделия, жареные блюда, копчености, алкоголь.

«Что касается окрошки или гаспачо, предпочтительнее употреблять их не холодными, а комнатной температуры. Вообще холодная пища совсем не полезна», — добавила Павлова.

Еда,
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