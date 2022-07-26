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2 часа назад

Врач рассказала о пользе малосольных огурцов

Парламентская газетаиещё 1

Малосольные огурцы являются полезным продуктом, поскольку содержат большое количество микроэлементов и витаминов. Они также помогают вывести токсины из организма. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач Светлана Малиновская.

Врач рассказала о пользе малосольных огурцов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Она подчеркнула, что огурцы должны быть не привозными, а домашними. Также важно учитывать количество потребляемого в день продукта. Нормой является 3-5 огурцов в день, при этом допустимы любые сочетания с другой едой.

По словам Малиновской, огурцы хорошо подойдут к блюдам, содержащим углеводы, белки или жиры. Из малосольных огурцов можно сделать смузи с добавлением укропа, петрушки и чеснока.

«Важно помнить, что даже будучи малосольными, огурчики обладают мочегонным и противоотечным эффектом. Тем не менее, с особой осторожностью к ферментированному овощу стоит подходить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта»,

— заключила врач.

Еда,Светлана Малиновская,
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