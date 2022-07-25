Диетолог Милехин: какое спортивное питание вызывает ожирение

«Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи. Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории», — сказал Мелехин в беседе с радио Sputnik.