Как сделать барбекю и шашлыки полезнее для организма

В теплое время года многие из нас особенно любят встречаться с друзьями за шашлыками — поджаристое сочное мясо, овощи на гриле, картофель с костра. Все это очень вкусно, но как это влияет на наш организм? Подробнее о том, как сделать барбекю полезнее, читайте в материале "Рамблера".

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Известно, что во время барбекю в среднем мы потребляем 3200 калорий, что эквивалентно почти шести биг-макам. Поэтому важно минимизировать негативный эффект от посиделок с друзьями за шашлыками.

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Немного маринада

Приготовление мяса на сильном огне вызывает химическую реакцию, в результате которой образуются соединения, называемые гетероциклическими аминами (ГЦА).

Есть некоторые доказательства того, что в высоких концентрациях эти соединения могут вызывать рак.

В исследовании Университета Канзаса было обнаружено, что добавление маринада к мясу снижает уровень содержания этих соединений на 87%. Считается, что антиоксиданты в маринаде из трав могут блокировать их образование.

Поэтому попробуйте смешать оливковое масло с антиоксидантными травами, такими как розмарин, тимьян, базилик, мята и шалфей.

Замените мясо

Употребление обработанного мяса и слишком большого количества красного мяса связано с раком кишечника и сердечными заболеваниями.

Белое мясо содержит меньше насыщенных жиров, чем красное, поэтому замените обычные свиные колбаски и котлеты из говядины на домашние котлеты из курицы или индейки, приготовленные из фарша, лука и большого количества зелени. Кроме того, можно замариновать куриные грудки в специях и приготовить на гриле.

Правильный хлеб и клетчатка

Вместо обычного, используйте цельнозерновой хлеб. Проверьте, чтобы на этикетке было слово «цельнозерновой» или «цельнозерновая мука» или чтобы цельнозерновая мука была указана в качестве первого ингредиента.

Дело в том, что цельнозерновой хлеб содержит цельное зерно пшеницы, поэтому в нем больше клетчатки.

Соблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить риск рака толстой кишки, диабета 2 типа и метаболического синдрома, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Хлеб из цельнозерновой муки также содержит больше жизненно важных витаминов и минералов, таких как железо, цинк и магний, он насыщает больше, и исследования даже показали, что вы сжигаете больше калорий, употребляя цельнозерновой хлеб, чем белый.

Также на столе должны быть листья салата Романо или салат Айсберг. Они некалорийны и содержат полезные витамины и минералы, такие как калий, который может свести к минимуму эффект повышения артериального давления от соленой пищи.

Конечно, к жаренной пище добавьте побольше зелени и овощей, чтобы сделать застолье полезнее.

Нет дыма без огня

Когда жир от приготовления мяса капает на угли для барбекю и сгорает, он выделяет дым, содержащий полициклические ароматические углеводороды.

Затем этот дым покрывает мясо над ним — и это плохо, потому что полициклические ароматические углеводороды связаны с риском развития онкологии.