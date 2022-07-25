Чем опасно мясо акулы

Акулье мясо считается одним из самых дорогих морских деликатесов в мире, профессиональные повара готовят из него блюда, отличающиеся неповторимым вкусом, и утверждают, что оно очень полезно. Однако стоит помнить о том, что несмотря на свои положительные свойства, акулятина может нанести организму человека и непоправимый вред.

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В мясе акулы содержится около 20% белка, множество различных витаминов, фосфор, кальций, цинк, калий, йод, большое количество жирных кислот омега-3 и другие полезные микроэлементы. Особенно полезными считаются акульи плавники, а хрящи используют в изготовлении препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Но при всех вышеперечисленных достоинствах, есть у акульего мяса и свои недостатки, о которых необходимо помнить, если вдруг вы соберетесь полакомиться этим деликатесом.

Во время жизни в теле акулы собирается большое количество аммиака и мочевой кислоты, поскольку у нее, как и всех других хрящевых рыб, нет мочевыводящих путей. Все вы водится из организма через кожу.

Кроме того, большинство акул — всеядные хищники, которые поглощают множество рыб, а также весь мусор и отходы, встречающиеся в загрязненных водоемах. Из-за этого в акульем мясе может накапливаться огромное количество ртути, что может в итоге служить причиной интоксикации организма человека.

Концентрация вредных веществ, кстати, увеличивается в акульем мясе, если оно долго хранится.