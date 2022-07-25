Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Чем опасно мясо акулы

Мира Маркина

Акулье мясо считается одним из самых дорогих морских деликатесов в мире, профессиональные повара готовят из него блюда, отличающиеся неповторимым вкусом, и утверждают, что оно очень полезно. Однако стоит помнить о том, что несмотря на свои положительные свойства, акулятина может нанести организму человека и непоправимый вред.

Чем опасно мясо акулы
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

В мясе акулы содержится около 20% белка, множество различных витаминов, фосфор, кальций, цинк, калий, йод, большое количество жирных кислот омега-3 и другие полезные микроэлементы. Особенно полезными считаются акульи плавники, а хрящи используют в изготовлении препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Но при всех вышеперечисленных достоинствах, есть у акульего мяса и свои недостатки, о которых необходимо помнить, если вдруг вы соберетесь полакомиться этим деликатесом.

Во время жизни в теле акулы собирается большое количество аммиака и мочевой кислоты, поскольку у нее, как и всех других хрящевых рыб, нет мочевыводящих путей. Все вы водится из организма через кожу.

Кроме того, большинство акул — всеядные хищники, которые поглощают множество рыб, а также весь мусор и отходы, встречающиеся в загрязненных водоемах. Из-за этого в акульем мясе может накапливаться огромное количество ртути, что может в итоге служить причиной интоксикации организма человека.

Концентрация вредных веществ, кстати, увеличивается в акульем мясе, если оно долго хранится.

Специалисты рекомендуют, если вам нестерпимо захочется полакомиться нежным мясом, сделать это лучше в одном из хороших ресторанов. В заведениях, которые дорожат собственной репутацией вам никогда не предложат плохой продукт, мясо акулы покупают только у проверенных поставщиков и подвергают тщательной обработке.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители