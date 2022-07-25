Меню без мяса и перуанская кухня: лучшие рестораны мира

Опубликован список лучших ресторанов на планете по версии World's 50 Best Restaurants awards. Вручение наград прошло в лондонском Old Billingsgate, викторианском здании, которое когда-то было крупнейшим в мире рыбным рынком. Ресторанам разрешается получить главный приз только один раз, после чего они включаются в отдельную программу «Лучшие из лучших». Об этом сообщает Газета.Ru.
В 2022 году лучшим рестораном в мире был признан датский Geranium. Заведение предлагает своим гостям сезонное скандинавское меню без мяса в необычной обстановке. Ресторан расположен на восьмом этаже национального футбольного стадиона Дании и открыт всего четыре дня в неделю. Шеф-повар Расмус Кофоед и совладелец Сёрен Ледет выбрали такой график, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.
Все продукты, используемые на кухне ресторана Geranium проходят тщательный отбор. Каждое утро во время приема продуктов от поставщиков осуществляется несколько проверок.
В ресторане доступные цены, средний счет без учета алкогольных напитков на двух гостей — от $100. Так, второй завтрак на одного человека обойдется в $32, ужин из 4-х блюд дегустационного меню на одного человека - $48, диетическое меню на одного гостя– $40.
Второе место занял южноамериканский ресторан Central.
Central Restaurante – это 5-звездочный ресторан, один из самых престижных и дорогих в Лиме.
В меню - блюда как местной перуанской, так и интернациональной кухни, широкий выбор морепродуктов, дичи, десертов, свежайшего хлеба. Клиенты могут наблюдать за приготовлением блюд через огромное стекло.
Ужин на двоих обойдется здесь в $150-$200.
На третьей строчке рейтинга расположился испанский ресторан Disfrutar. Заведение открылось относительно недавно, в 2014 году. Несмотря на молодой возраст, ресторан уже стал двукратным обладателем звезды «Мишлен».
Disfrutar расположен в самом сердце барселонского района Эшампле, напротив рынка Ninot. Ресторан предлагает три меню Disfrutar, Festival и Special of the day каждое из которых характеризуется широким выбором изысканно оформленных блюд. Посетители также могут составить и свой вариант дегустационного меню, выбирая среди всех доступных на данный момент творений высокой кухни. Стоимость ужина здесь обойдется клиентам в среднем от €75 – €135.
Четвертое место также занял ресторан из Испании Diverxo. Заведение находится в эмигрантском районе Мадрида и больше напоминает любительскую художественную галерею. Шеф-повар Дэвид Муньос, основавший Diverxo, соответствует дизайну заведения своим экстравагантным ирокезом и деревянной серьгой. Изысканное меню включает в себя блюда европейской, японской, средиземноморской кухни и азиатский фьюжн, приготовленные из аутентичных испанских ингредиентов.
С января 2022 года стоимость дегустационного меню в ресторане Diverxo составляет €360.
В пятерку лучших вошел также мексиканский ресторан Pujol. Заведение открыл в 2000 году знаменитый шеф-повар Энрике Ольвера. Кухня Pujol основана на традиционных мексиканских рецептах. Гостям доступны два дегустационных меню по семь блюд. В основе первого лежит маис во всех его видах, а второе строится вокруг даров моря. Также посетители могут отведать такос, приготовленный в бесчисленных вариациях. Стоимость комплексного меню тут составит $130-$235.