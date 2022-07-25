Меню без мяса и перуанская кухня: лучшие рестораны мира

Опубликован список лучших ресторанов на планете по версии World's 50 Best Restaurants awards. Вручение наград прошло в лондонском Old Billingsgate, викторианском здании, которое когда-то было крупнейшим в мире рыбным рынком. Ресторанам разрешается получить главный приз только один раз, после чего они включаются в отдельную программу «Лучшие из лучших». Об этом сообщает Газета.Ru.

1/23 Опубликован список лучших ресторанов на планете по версии World's 50 Best Restaurants awards Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/23 В 2022 году лучшим рестораном в мире был признан датский Geranium Фото: geranium.dk 3/23 Заведение предлагает своим гостям сезонное скандинавское меню без мяса в необычной обстановке. Ресторан расположен на восьмом этаже национального футбольного стадиона Дании и открыт всего четыре дня в неделю Фото: geranium.dk 4/23 Шеф-повар Расмус Кофоед и совладелец Сёрен Ледет выбрали такой график, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью Фото: geranium.dk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/23 Все продукты, используемые на кухне ресторана Geranium проходят тщательный отбор. Каждое утро во время приема продуктов от поставщиков осуществляется несколько проверок Фото: geranium.dk 6/23 В ресторане доступные цены, средний счет без учета алкогольных напитков на двух гостей — от $100. Так, второй завтрак на одного человека обойдется в $32, ужин из 4-х блюд дегустационного меню на одного человека - $48, диетическое меню на одного гостя– $40 Фото: geranium.dk 7/23 Второе место занял южноамериканский ресторан Central Фото: centralrestaurante.com.pe Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/23 Central Restaurante – это 5-звездочный ресторан, один из самых престижных и дорогих в Лиме Фото: centralrestaurante.com.pe 9/23 В меню - блюда как местной перуанской, так и интернациональной кухни, широкий выбор морепродуктов, дичи, десертов, свежайшего хлеба Фото: centralrestaurante.com.pe 10/23 Клиенты могут наблюдать за приготовлением блюд через огромное стекло. Ужин на двоих обойдется здесь в $150-$200 Фото: centralrestaurante.com.pe Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/23 На третьей строчке рейтинга расположился испанский ресторан Disfrutar. Заведение открылось относительно недавно, в 2014 году. Несмотря на молодой возраст, ресторан уже стал двукратным обладателем звезды «Мишлен» Фото: disfrutarbarcelona.com 12/23 Disfrutar расположен в самом сердце барселонского района Эшампле, напротив рынка Ninot Фото: disfrutarbarcelona.com 13/23 Ресторан предлагает три меню Disfrutar, Festival и Special of the day каждое из которых характеризуется широким выбором изысканно оформленных блюд Фото: disfrutarbarcelona.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/23 Посетители также могут составить и свой вариант дегустационного меню, выбирая среди всех доступных на данный момент творений высокой кухни. Стоимость ужина здесь обойдется клиентам в среднем от €75 – €135 Фото: disfrutarbarcelona.com 15/23 Четвертое место также занял ресторан из Испании Diverxo Фото: Соцсети 16/23 Заведение находится в эмигрантском районе Мадрида и больше напоминает любительскую художественную галерею Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/23 Изысканное меню включает в себя блюда европейской, японской, средиземноморской кухни и азиатский фьюжн, приготовленные из аутентичных испанских ингредиентов Фото: Соцсети 18/23 С января 2022 года стоимость дегустационного меню в ресторане Diverxo составляет €360 Фото: Соцсети 19/23 В пятерку лучших вошел также мексиканский ресторан Pujol Фото: pujol.com.mx Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/23 Заведение открыл в 2000 году знаменитый шеф-повар Энрике Ольвера. Кухня Pujol основана на традиционных мексиканских рецептах Фото: pujol.com.mx 21/23 Гостям доступны два дегустационных меню по семь блюд Фото: pujol.com.mx 22/23 В основе первого лежит маис во всех его видах, а второе строится вокруг даров моря Фото: pujol.com.mx Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 23/23 Также посетители могут отведать такос, приготовленный в бесчисленных вариациях. Стоимость комплексного меню тут составит $130-$235 Фото: pujol.com.mx

В 2022 году лучшим рестораном в мире был признан датский Geranium. Заведение предлагает своим гостям сезонное скандинавское меню без мяса в необычной обстановке. Ресторан расположен на восьмом этаже национального футбольного стадиона Дании и открыт всего четыре дня в неделю. Шеф-повар Расмус Кофоед и совладелец Сёрен Ледет выбрали такой график, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.

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Все продукты, используемые на кухне ресторана Geranium проходят тщательный отбор. Каждое утро во время приема продуктов от поставщиков осуществляется несколько проверок.

В ресторане доступные цены, средний счет без учета алкогольных напитков на двух гостей — от $100. Так, второй завтрак на одного человека обойдется в $32, ужин из 4-х блюд дегустационного меню на одного человека - $48, диетическое меню на одного гостя– $40.

Второе место занял южноамериканский ресторан Central.

Central Restaurante – это 5-звездочный ресторан, один из самых престижных и дорогих в Лиме.

В меню - блюда как местной перуанской, так и интернациональной кухни, широкий выбор морепродуктов, дичи, десертов, свежайшего хлеба. Клиенты могут наблюдать за приготовлением блюд через огромное стекло.

Ужин на двоих обойдется здесь в $150-$200.

На третьей строчке рейтинга расположился испанский ресторан Disfrutar. Заведение открылось относительно недавно, в 2014 году. Несмотря на молодой возраст, ресторан уже стал двукратным обладателем звезды «Мишлен».

Disfrutar расположен в самом сердце барселонского района Эшампле, напротив рынка Ninot. Ресторан предлагает три меню Disfrutar, Festival и Special of the day каждое из которых характеризуется широким выбором изысканно оформленных блюд. Посетители также могут составить и свой вариант дегустационного меню, выбирая среди всех доступных на данный момент творений высокой кухни. Стоимость ужина здесь обойдется клиентам в среднем от €75 – €135.

Четвертое место также занял ресторан из Испании Diverxo. Заведение находится в эмигрантском районе Мадрида и больше напоминает любительскую художественную галерею. Шеф-повар Дэвид Муньос, основавший Diverxo, соответствует дизайну заведения своим экстравагантным ирокезом и деревянной серьгой. Изысканное меню включает в себя блюда европейской, японской, средиземноморской кухни и азиатский фьюжн, приготовленные из аутентичных испанских ингредиентов.

С января 2022 года стоимость дегустационного меню в ресторане Diverxo составляет €360.