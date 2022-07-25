4 продукта, мешающих похудеть

Люди на диетах, как правило, отказываются от жирной пищи. Но, как заявляют врачи, порой этого недостаточно, и в рационе часто остаются продукты, которые лучше выбросить.
Пытаясь составить сбалансированное меню и питаться правильно, люди зачастую совершают ошибки.
Стоит отметить, что здоровье и красота человека напрямую зависят от питания. Для нормальной работы организма необходимо исключить вредные продукты из рациона.
Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты мешают похудению. В черный список вошли: сахар, картофель, белый шлифованный рис, а также рафинированные хлебобулочные изделия, пишет NVL.