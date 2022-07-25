Откуда берутся мошки на фруктах

Если оставить фрукты на столе, то совсем скоро над ними начнут летать мошки. Неважно, зима на улице или лето, мошек на кухне можно встретить всегда. "Рамблер" расскажет, откуда они берутся.

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Раньше считалось, что насекомые могут появляться самопроизвольно. Например, известный голландский врач XV века Ян Баптист Ван Гельмонт доказывал, что мыши появляются из-за смеси грязи и муки.

Он описывал процесс возникновения мышей так: открытый кувшин нужно набить грязным бельем, добавить туда пшеницы, и примерно через три недели в кувшине появится мышь, «поскольку закваска, находившаяся в белье, проникает через пшеничную шелуху и превращает пшеницу в мышь».

Идея Ван Гельмонта была популярна вплоть до

XIX века. Потом знаменитый французский биолог Луи Пастер доказал, что все живые существа появляются только от себе подобных.

Пастер помещал тщательно прокипяченный куриный бульон в колбу, а следом запаивал ее. Логика была такой, что если идея Гельмонта верна, то позже бульон должен стать курицей, но этого не происходило. Можно сказать, что Луи Пастер заложил основу современной генетики и принципа наследственности.

Открытие Пастера подтверждает тот факт, что мошки не возникают на фруктах из воздуха. Они появляются на кухне лишь тогда, когда фрукты или овощи начинают портиться из-за процесса гниения растительной ткани.

При спаривании дрозофилы откладывают яйца на поверхность найденного ими фрукта или овоща, где невидимые человеческому глазу личинки мух ожидают свой заветный час. Как только внутри плода начинается процесс гниения, плодовые мушки активизируются и начинают захват территории фрукта, а затем и кухни.