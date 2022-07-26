Врач предупредил о вреде сладкого лимонада

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может стать причиной развития рака и других возрастных болезней.

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«Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься»,

– объяснил Гинзбург.

По его словам, организм не может справиться с такими «аварийными» повышениями уровня сахара. В организме человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков – гликирование, передает «Федеральное агентство новостей».

Гинзбург подчеркивает, что употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, сообщает радио Sputnik.