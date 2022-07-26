Врач предупредил о вреде сладкого лимонада

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может стать причиной развития рака и других возрастных болезней.
«Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься»,
– объяснил Гинзбург.
По его словам, организм не может справиться с такими «аварийными» повышениями уровня сахара. В организме человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков – гликирование, передает «Федеральное агентство новостей».
Гинзбург подчеркивает, что употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, сообщает радио Sputnik.
Напомним, люди употребляют большое количество соли, которая постепенно накапливается в организме и начинает задерживать воду и негативно влияет на артериальное давление. Особенно мало ограничивают соль в рационе россияне, которые любят есть квашеную капусту и соленья. Ученые посоветовали любителям соленого продукты, которые нейтрализуют соль, например бананы и лосось.