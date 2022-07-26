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43 минуты назад

Врач предупредил о вреде сладкого лимонада: вызывает рак

РИА "ФедералПресс"

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что сладкий лимонад может стать причиной развития рака и других возрастных болезней.

Врач предупредил о вреде сладкого лимонада
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься»,

– объяснил Гинзбург.

По его словам, организм не может справиться с такими «аварийными» повышениями уровня сахара. В организме человека может возникнуть интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков – гликирование, передает «Федеральное агентство новостей».

Гинзбург подчеркивает, что употребление лимонада может привести к ожирению, диабету, гипертонии и даже раку, сообщает радио Sputnik.

Напомним, люди употребляют большое количество соли, которая постепенно накапливается в организме и начинает задерживать воду и негативно влияет на артериальное давление. Особенно мало ограничивают соль в рационе россияне, которые любят есть квашеную капусту и соленья. Ученые посоветовали любителям соленого продукты, которые нейтрализуют соль, например бананы и лосось.

Еда,Михаил Гинзбург,
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