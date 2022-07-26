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14 минут назад

Диетолог назвал позволяющий прожить дольше продукт

Lenta.ruиещё 3

Тофу способствует нормализации женского гормонального фона и замедляет старение, уверен врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Другие неожиданные полезные свойства этого продукта он назвал в интервью для Ura.ru.

Диетолог назвал позволяющий прожить дольше продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гинзбурга, россиянам, особенно пожилым, стоит задуматься о том, чтобы включить в рацион тофу, который изготавливают из соевых бобов.

«Полезен он тем, что, во-первых, это очень хороший, качественный белок. Во-вторых, этот белок в силу своего такого аминокислотного состава отличается от животного протеина»,

— объяснил он и добавил, что врачи рекомендуют людям во второй половине жизни есть больше продуктов растительного, а не животного происхождения.

По мнению диетолога, замена мяса и птицы на тофу в рационе пожилых людей способствует профилактике возрастных болезней, благоприятствует нормализации холестеринового обмена и препятствует развитию атеросклероза. Все это в комплексе позволит прожить дольше, уверен он.

Кроме того, врач рассказал, что тофу содержит изофлавоны, которые снижают уровень воспаления в организме.

«Также у некоторых изофлавонов обнаружено свойство, похожее на эстроген. Это половой гормон, которого больше у женщин и меньше у мужчин, но он нужен и тем, и другим»,

— отметил Гинзбург и пояснил, что из-за этой особенности тофу полезен для представителей обоих полов, но у женщин еще и снижает проявления климакса.

Еда,Михаил Гинзбург,
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