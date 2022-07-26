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2 часа назад

Рецепт летнего десерта: готовим желе из клубники

Мира Маркина

Когда, если не летом, готовить дома легкие и вкусные ягодные десерты? Рамблер расскажет, как использовать клубнику, если в чистом виде вам уже удалось насладиться ей вдоволь.

Рецепт летнего десерта: готовим желе из клубники
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для приготовления клубничного желе вам понадобится:

  • 600 мл воды
  • 600 грамм клубники
  • 250 грамм сахара
  • 15 грамм желатина

Процесс приготовления:

  1. Помойте и просушите клубнику, очистите от зеленых плодоножек.
  2. Подготовим сироп – в кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите еще несколько минут. После чего поставьте остывать.
  3. Очищенную и просушенную клубнику пюрируйте в блендере.
  4. Добавьте клубничное пюре в остывший сироп и поставьте смесь в холодильник на пару часов.
  5. Желатин смешайте с 5 столовыми ложками воды и дайте ему настояться. Когда он разбухнет, подогрейте его на водяной бане, помешивая.
  6. Процедите клубничную массу и 1/2 ее часть подогрейте примерно до 50 градусов.
  7. Смесь с желатином добавьте к разогретой клубничной смеси и помешивайте, но не доводите до кипения, иначе сироп не загустеет.
  8. Соедините подогретую смесь с остуженной, перемешайте и разлейте желатин по формочкам для кексов. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов.

Украсить готовый десерт можно мятой и свежими ягодами. Приятного аппетита!

Еда,
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