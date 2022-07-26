Рецепт летнего десерта: готовим желе из клубники

Когда, если не летом, готовить дома легкие и вкусные ягодные десерты? Рамблер расскажет, как использовать клубнику, если в чистом виде вам уже удалось насладиться ей вдоволь.
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Для приготовления клубничного желе вам понадобится:
- 600 мл воды
- 600 грамм клубники
- 250 грамм сахара
- 15 грамм желатина
Процесс приготовления:
- Помойте и просушите клубнику, очистите от зеленых плодоножек.
- Подготовим сироп – в кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите еще несколько минут. После чего поставьте остывать.
- Очищенную и просушенную клубнику пюрируйте в блендере.
- Добавьте клубничное пюре в остывший сироп и поставьте смесь в холодильник на пару часов.
- Желатин смешайте с 5 столовыми ложками воды и дайте ему настояться. Когда он разбухнет, подогрейте его на водяной бане, помешивая.
- Процедите клубничную массу и 1/2 ее часть подогрейте примерно до 50 градусов.
- Смесь с желатином добавьте к разогретой клубничной смеси и помешивайте, но не доводите до кипения, иначе сироп не загустеет.
- Соедините подогретую смесь с остуженной, перемешайте и разлейте желатин по формочкам для кексов. Оставьте в холодильнике на 5-6 часов.
Украсить готовый десерт можно мятой и свежими ягодами. Приятного аппетита!