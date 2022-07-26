Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
4 минуты назад

Врач рассказала, каким должен быть рацион в условиях аномальной жары

Вечерняя Москва

В аномальную жару стоит избегать жирной, острой и жареной пищи, лучше уделить внимание рыбе и тушеным овощам. Об этом рассказала терапевт Ольга Исаева.

Каким должен быть рацион в условиях аномальной жары
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, в жару пища должна быть более легкой, основу рациона должно составлять не мясо, а фрукты и овощи, рыба. Стоит исключить жирную, жареную и острую пищу.

Она отметила, что в жару организм работает иначе. Белковые и жирные продукты могут достаточно тяжело переноситься, поэтому их стоит употреблять в небольших количествах.

Также она добавила, что особое внимание нужно уделять свежести продуктов.

"В жару могут обратиться с проблемой, что сама пища некачественная. Если человек здоров, и он питается в обычном режиме, то самое главное – это не переедать, чтобы не было тяжести и дискомфорта",

— пояснила она в комментарии РИАМО.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ожидает жара до 30 градусов 26 и 27 июля. Похолодание начнется в четверг, передает Царьград.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить фастфуд.

Еда,Елена Соломатина,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители