Каким должен быть рацион в условиях аномальной жары

В аномальную жару стоит избегать жирной, острой и жареной пищи, лучше уделить внимание рыбе и тушеным овощам. Об этом рассказала терапевт Ольга Исаева.
По словам врача, в жару пища должна быть более легкой, основу рациона должно составлять не мясо, а фрукты и овощи, рыба. Стоит исключить жирную, жареную и острую пищу.
Она отметила, что в жару организм работает иначе. Белковые и жирные продукты могут достаточно тяжело переноситься, поэтому их стоит употреблять в небольших количествах.
Также она добавила, что особое внимание нужно уделять свежести продуктов.
"В жару могут обратиться с проблемой, что сама пища некачественная. Если человек здоров, и он питается в обычном режиме, то самое главное – это не переедать, чтобы не было тяжести и дискомфорта",
— пояснила она в комментарии РИАМО.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ожидает жара до 30 градусов 26 и 27 июля. Похолодание начнется в четверг, передает Царьград.
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