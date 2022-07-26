Диетолог призвал не бояться нитратов в арбузах

Несмотря на то, что официальной сезон арбузов начинается 1августа, магазины предлагают купить этот продукт уже сейчас. Не все россияне рискуют покупать арбуз до начала сезона, опасаясь нитратов. Оправданы ли эти опасения, в комментарии для «Слово и Дело» рассказал диетолог Евгений Арзамасцев.

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Роспотребнадзор призывает не торопиться с покупкой арбуза идождаться 1 августа — в этот день в России официально начинается арбузный сезон и открываются бахчевые развалы. Однако многие розничные сети и продавцы на рынках предлагают купить арбуз уже сейчас. «Досезонные» арбузы по своимвкусовым качествам ничем не отличаются от августовских, однако не все россияне решаются их купить, опасаясь высокого содержания в них нитратов.

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в комментарии для «Слово иДело» напоминает, что нитраты сегодня используются при выращивании практически всех овощей, фруктов и ягод.

Нитраты просто необходимы в сельском хозяйстве: почвы используются интенсивно и со временем истощаются. Соответственно, земля нуждается в удобрении.

Нитраты — это соли азотной кислоты, которые присутствуют вовощах, фруктах, ягодах, так как растения используют азот для построения клеток. Таким образом, сами по себе нитраты безвредны — вопрос в их количестве.

«Действительно, сейчас нитраты содержатся практически во всех растительных продуктах из-за удобрений. Максимальное содержание нитратов для арбуза — не более 60 миллиграммов на килограмм. Но каждый арбуз с тестером не пройти, это достаточно трудоемкий процесс. Лучше выбирать качественный продукт,

основываясь на таких критериях: место продажи, сезонность, наличие сертификатов и документов»,

— рассказал диетолог.

Сегодня некоторые сорта арбузов действительно созревают доначала официального сезона без дополнительной подкормки. Однако часто производители используют большое количество нитратов: например, если растение было посажено совсем недавно, но к концу июля уже созрело и было доставлено на прилавок. Врач напоминает: не стоит покупать арбузы с рук, с машины, на трассе — есть риск, что именно эта ягода окажется с повышенным содержанием нитратов.

«Лучше покупать арбузы в крупных сетях, которым можно точно

доверять. По крайней мере, если будут какие-то проблемы, вы будете точно знать, кому предъявлять претензии. Последствия отравления нитратами — это головокружение, головная боль, тошнота, проблемы с желудочно-кишечным трактом»,

— отметил эксперт.