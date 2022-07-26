Названы полезные свойства батата

Химический состав батата наделяет этот овощ целебными свойствами, но не стоит забывать и о побочных эффектах.

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В первую очередь батат является незаменимым источником каротина, что очень важно для сохранения молодости и красоты, так как именно он отвечает за упругость кожи и избавление от морщин.

Также этот овощ помогает бороться со стрессами и депрессией, так как богат калием.

Эксперты рекомендуют употреблять батат людям с повышенным артериальным давлением. Батат полезен для диабетиков, потому что у него низкий гликемический индекс. Кроме того, пищевые волокна батата богаты клетчаткой, что нормализует пищеварение и помогает от болей, возникающих при язве и гастрите.

Не стоит забывать, что овощ также помогает восполнить витамин А, что актуально для курильщиков.

Специалисты считают, что батат — это более здоровый продукт, нежели картошка. Все потому, что содержание в батате крахмала гораздо ниже, а значит, и негативное воздействие на фигуру будет гораздо меньше.