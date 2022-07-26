Рецепты летних блюд из арбуза

В продаже уже появились арбузы, и шеф-повара ресторанов советуют не только наслаждаться ягодой как таковой, но и готовить из нее изысканные летние блюда. Mir24.tv делится рецептами из сезонного меню ресторанов.
Фото: Мир24Мир24
Салат из арбуза с брынзой
Самые изысканные салаты получаются, когда в одном блюде встречаются контрастные вкусы. Арбуз прекрасно сочетается с брынзой или сыром фета. Нужны такие сорта брынзы, которые не рассыпаются, а сохраняют свою форму при перемешивании. Этот простой и беспроигрышный рецепт – от ресторана Larionov Grill&Bar.
Ингредиенты:
- Салат микс – 35 г
- Арбуз – 100 г
- Редис – 5 г
- Брынза – 50 г
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Соус бальзамик – пара капель
- Орехи – 2 г
Как приготовить:
- Кубиками нарезать арбуз и брынзу, а редис нашинковать тонкими слайсами.
- Добавить салат, заправить оливковым маслом и соусом бальзамик.
- Перемешать, сверху посыпать орехами.
- Подавать с охлажденным белым вином.
С помидорами, зеленью и одуванчиками
Этот салат вобрал в себя все радости дачного лета. Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный берет травы с грядки, добавляет луговую сныть, одуванчики и превращает все это в изысканный гарнир к арбузному салату.
Ингредиенты:
- Арбуз – 70 г
- Помидоры свежие – 30 г
- Сыр брынза – 50 г
- Кинза – 2 г
- Базилик красный – 2 г
- Орехи пекан – 5 г
- Семечки подсолнечника – 10 г
- Орех грецкий – 10 г
- Винный уксус белый – 2 г
- Одуванчики, бутоны – 4 г
- Сныть – 3 г
- Масло растительное – 5 г
Как приготовить:
- Помыть и почистить арбуз. Нарезать мякоть брусочками.
- Брынзу нарезать кубиками и замариновать в течение 20 минут в смеси масла и мелко нарезанного красного базилика.
- Томаты помыть, ошпарить.Замариновать одуванчики в течение 30 минут в слабом рассоле сахара и винного уксуса, затем дать настояться. Вместо одуванчиков подойдут и цветки календулы, если они есть на вашем дачном участке.
- Приготовить ореховый соус: орехи пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника, винный уксус и кинзу измельчить в блендере до однородной массы.
- Нарезать кубиками томаты.
- В шахматном порядке на тарелку выложить томаты и ореховый соус. Сверху выложить брынзу и брусочки арбуза.
- При подаче украсить маринованными одуванчиками и снытью.
Салат из арахисовой лапши с арбузом и травами
Весь секрет этого блюда – в потрясающем соусе. Рецептом делится коллектив «Ленты Онлайн».
Ингредиенты (на 4 порции):
- Имбирь (корень) – 2 см
- Лайм – 1 шт.
- Арахисовое масло – 3 ст. л.
- Соус соевый светлый – 4 ст. л.
- Уксус рисовый – 1 ст. л.
- Соус кисло-сладкий – 1 ст. л.
- Вода без газа – 2 ст. л.
- Лук зеленый – 4 перышка
- Кинза – 3 веточки
- Огурцы свежие – 2 шт.
- Помидоры черри красные – 12 шт.
- Арахис – 4 ст. л.
- Арбуз – 200 г
- Лапша рисовая – 125 г
Как приготовить:
- Имбирь надо очистить и натереть на мелкой терке.
- Из лайма выжать сок.
- В небольшой миске соединить имбирь и сок лайма с арахисовым маслом, соевым соусом, рисовым уксусом и кисло-сладким соусом.
- Добавить две столовых ложки кипяченой воды и тщательно перемешать.
- Мелко нарубить зеленый лук и кинзу.
- Огурцы нарезать ломтиками, помидоры черри – на 2–4 части.
- Арахис обжарить на сухой сковороде и порубить ножом.Арбуз очистить, удалить косточки и нарезать крупными кубиками.
- Положить арбуз в приготовленную заправку, перемешать и оставить на 10 минут пропитаться.Варить рисовую лапшу пять минут согласно инструкции на упаковке, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
- В большой миске соединить лапшу с помидорами и огурцами, добавить арбуз вместе с соусом и аккуратно перемешать.
- Посыпать зеленым луком, кинзой, арахисом и сразу же подавать.
Брускетта с арбузом, рикоттой и сыром фета
Брускетта с арбузом – необычный летний рецепт от магазина «Утконос ОНЛАЙН». Годится как на завтрак, так и на полдник или перекус.
Ингредиенты:
- Хлеб зерновой (нарезка) – 7 шт.
- Арбуз – 100 г
- Уксус бальзамический – 3 ст. л.
- Рикотта – 100 г
- Сыр Фета – 100 г
- Базилик – 2 веточки
- Мед – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Хлеб нарезать и обжарить на сухой сковороде до корочки. Также можно запечь кусочки хлеба на духовке (220 градусов, примерно 5-10 минут).
- Арбуз нарезать, отделить мякоть от кожуры и нарезать ее кубиками.
- Смешать в миске рикотту и сыр фета до кремообразного состояния. Смешать бальзамический уксус и мед.
- Щедро намазать хрустящий кусочек багета кремом из сыром, разложить сверху кусочки арбуза и листочки базилика (можно все слегка поперчить).
- Перед подачей полить соусом из меда и уксуса.
Гаспачо из арбуза с томатами черри
Яркий и пряный холодный суп гаспачо мог появиться только в солнечной Испании, жители которой известны своим темпераментом и любовью к жизни. Гаспачо из арбуза освежает, насыщает и одновременно утоляет жажду. Этот рецепт также от магазина «Утконос ОНЛАЙН».
Ингредиенты:
- Арбуз – 300 г
- Томаты черри – 8 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Мята – 2 веточки
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Лайм (сок) – 2 ч. л.
- Сыр Фета – 80 г
- Соль и перец – по вкусу
Как приготовить:
- Нарезать помидоры. Огурец очистить от кожицы (она может дать горьковатый вкус), разрезать пополам и нарезать на кусочки.
- Избавить мякоть арбуза от корок, вынуть все косточки.
- Смешать при помощи блендера арбузную мякоть, огурцы, помидоры, мяту, оливковое масло и сок лайма.
- Перед подачей приправить суп по вкусу перцем и по желанию чуть подсолить.
- Положить в каждую порцию кусочки сыра фета и пару листиков мяты.