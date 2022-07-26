Рецепты летних блюд из арбуза

В продаже уже появились арбузы, и шеф-повара ресторанов советуют не только наслаждаться ягодой как таковой, но и готовить из нее изысканные летние блюда. Mir24.tv делится рецептами из сезонного меню ресторанов.

Фото: Мир24 Мир24

Салат из арбуза с брынзой

Мир24

Самые изысканные салаты получаются, когда в одном блюде встречаются контрастные вкусы. Арбуз прекрасно сочетается с брынзой или сыром фета. Нужны такие сорта брынзы, которые не рассыпаются, а сохраняют свою форму при перемешивании. Этот простой и беспроигрышный рецепт – от ресторана Larionov Grill&Bar.

Салат микс – 35 г

Арбуз – 100 г

Редис – 5 г

Брынза – 50 г

Оливковое масло – 1 ч. л.

Соус бальзамик – пара капель

Орехи – 2 г Ингредиенты:

Кубиками нарезать арбуз и брынзу, а редис нашинковать тонкими слайсами. Добавить салат, заправить оливковым маслом и соусом бальзамик. Перемешать, сверху посыпать орехами. Подавать с охлажденным белым вином. Как приготовить:

С помидорами, зеленью и одуванчиками

Мир24

Этот салат вобрал в себя все радости дачного лета. Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный берет травы с грядки, добавляет луговую сныть, одуванчики и превращает все это в изысканный гарнир к арбузному салату.

Арбуз – 70 г

Помидоры свежие – 30 г

Сыр брынза – 50 г

Кинза – 2 г

Базилик красный – 2 г

Орехи пекан – 5 г

Семечки подсолнечника – 10 г

Орех грецкий – 10 г

Винный уксус белый – 2 г

Одуванчики, бутоны – 4 г

Сныть – 3 г

Масло растительное – 5 г Ингредиенты:

Помыть и почистить арбуз. Нарезать мякоть брусочками. Брынзу нарезать кубиками и замариновать в течение 20 минут в смеси масла и мелко нарезанного красного базилика. Томаты помыть, ошпарить.Замариновать одуванчики в течение 30 минут в слабом рассоле сахара и винного уксуса, затем дать настояться. Вместо одуванчиков подойдут и цветки календулы, если они есть на вашем дачном участке. Приготовить ореховый соус: орехи пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника, винный уксус и кинзу измельчить в блендере до однородной массы. Нарезать кубиками томаты. В шахматном порядке на тарелку выложить томаты и ореховый соус. Сверху выложить брынзу и брусочки арбуза. При подаче украсить маринованными одуванчиками и снытью. Как приготовить:

Салат из арахисовой лапши с арбузом и травами

Мир24

Весь секрет этого блюда – в потрясающем соусе. Рецептом делится коллектив «Ленты Онлайн».

Имбирь (корень) – 2 см

Лайм – 1 шт.

Арахисовое масло – 3 ст. л.

Соус соевый светлый – 4 ст. л.

Уксус рисовый – 1 ст. л.

Соус кисло-сладкий – 1 ст. л.

Вода без газа – 2 ст. л.

Лук зеленый – 4 перышка

Кинза – 3 веточки

Огурцы свежие – 2 шт.

Помидоры черри красные – 12 шт.

Арахис – 4 ст. л.

Арбуз – 200 г

Лапша рисовая – 125 г Ингредиенты (на 4 порции):

Имбирь надо очистить и натереть на мелкой терке. Из лайма выжать сок. В небольшой миске соединить имбирь и сок лайма с арахисовым маслом, соевым соусом, рисовым уксусом и кисло-сладким соусом. Добавить две столовых ложки кипяченой воды и тщательно перемешать. Мелко нарубить зеленый лук и кинзу. Огурцы нарезать ломтиками, помидоры черри – на 2–4 части. Арахис обжарить на сухой сковороде и порубить ножом.Арбуз очистить, удалить косточки и нарезать крупными кубиками. Положить арбуз в приготовленную заправку, перемешать и оставить на 10 минут пропитаться.Варить рисовую лапшу пять минут согласно инструкции на упаковке, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде. В большой миске соединить лапшу с помидорами и огурцами, добавить арбуз вместе с соусом и аккуратно перемешать. Посыпать зеленым луком, кинзой, арахисом и сразу же подавать. Как приготовить:

Брускетта с арбузом, рикоттой и сыром фета

Мир24

Брускетта с арбузом – необычный летний рецепт от магазина «Утконос ОНЛАЙН». Годится как на завтрак, так и на полдник или перекус.

Хлеб зерновой (нарезка) – 7 шт.

Арбуз – 100 г

Уксус бальзамический – 3 ст. л.

Рикотта – 100 г

Сыр Фета – 100 г

Базилик – 2 веточки

Мед – 1 ст. л. Ингредиенты:

Хлеб нарезать и обжарить на сухой сковороде до корочки. Также можно запечь кусочки хлеба на духовке (220 градусов, примерно 5-10 минут). Арбуз нарезать, отделить мякоть от кожуры и нарезать ее кубиками. Смешать в миске рикотту и сыр фета до кремообразного состояния. Смешать бальзамический уксус и мед. Щедро намазать хрустящий кусочек багета кремом из сыром, разложить сверху кусочки арбуза и листочки базилика (можно все слегка поперчить). Перед подачей полить соусом из меда и уксуса. Как приготовить:

Гаспачо из арбуза с томатами черри

Мир24

Яркий и пряный холодный суп гаспачо мог появиться только в солнечной Испании, жители которой известны своим темпераментом и любовью к жизни. Гаспачо из арбуза освежает, насыщает и одновременно утоляет жажду. Этот рецепт также от магазина «Утконос ОНЛАЙН».

Арбуз – 300 г

Томаты черри – 8 шт.

Огурец – 2 шт.

Мята – 2 веточки

Оливковое масло – 4 ст. л.

Лайм (сок) – 2 ч. л.

Сыр Фета – 80 г

Соль и перец – по вкусу Ингредиенты:

Как приготовить: Нарезать помидоры. Огурец очистить от кожицы (она может дать горьковатый вкус), разрезать пополам и нарезать на кусочки. Избавить мякоть арбуза от корок, вынуть все косточки. Смешать при помощи блендера арбузную мякоть, огурцы, помидоры, мяту, оливковое масло и сок лайма. Перед подачей приправить суп по вкусу перцем и по желанию чуть подсолить. Положить в каждую порцию кусочки сыра фета и пару листиков мяты.