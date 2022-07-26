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1 час назад

Рецепты летних блюд из арбуза

Мир24

В продаже уже появились арбузы, и шеф-повара ресторанов советуют не только наслаждаться ягодой как таковой, но и готовить из нее изысканные летние блюда. Mir24.tv делится рецептами из сезонного меню ресторанов.

Рецепты летних блюд из арбуза
Фото: Мир24Мир24

Салат из арбуза с брынзой

Мир24

Самые изысканные салаты получаются, когда в одном блюде встречаются контрастные вкусы. Арбуз прекрасно сочетается с брынзой или сыром фета. Нужны такие сорта брынзы, которые не рассыпаются, а сохраняют свою форму при перемешивании. Этот простой и беспроигрышный рецепт – от ресторана Larionov Grill&Bar.

Ингредиенты:
  • Салат микс – 35 г
  • Арбуз – 100 г
  • Редис – 5 г
  • Брынза – 50 г
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  • Соус бальзамик – пара капель
  • Орехи – 2 г
Как приготовить:
  1. Кубиками нарезать арбуз и брынзу, а редис нашинковать тонкими слайсами.
  2. Добавить салат, заправить оливковым маслом и соусом бальзамик.
  3. Перемешать, сверху посыпать орехами.
  4. Подавать с охлажденным белым вином.

С помидорами, зеленью и одуванчиками

Мир24

Этот салат вобрал в себя все радости дачного лета. Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный берет травы с грядки, добавляет луговую сныть, одуванчики и превращает все это в изысканный гарнир к арбузному салату.

Ингредиенты:
  • Арбуз – 70 г
  • Помидоры свежие – 30 г
  • Сыр брынза – 50 г
  • Кинза – 2 г
  • Базилик красный – 2 г
  • Орехи пекан – 5 г
  • Семечки подсолнечника – 10 г
  • Орех грецкий – 10 г
  • Винный уксус белый – 2 г
  • Одуванчики, бутоны – 4 г
  • Сныть – 3 г
  • Масло растительное – 5 г
Как приготовить:
  1. Помыть и почистить арбуз. Нарезать мякоть брусочками.
  2. Брынзу нарезать кубиками и замариновать в течение 20 минут в смеси масла и мелко нарезанного красного базилика.
  3. Томаты помыть, ошпарить.Замариновать одуванчики в течение 30 минут в слабом рассоле сахара и винного уксуса, затем дать настояться. Вместо одуванчиков подойдут и цветки календулы, если они есть на вашем дачном участке.
  4. Приготовить ореховый соус: орехи пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника, винный уксус и кинзу измельчить в блендере до однородной массы.
  5. Нарезать кубиками томаты.
  6. В шахматном порядке на тарелку выложить томаты и ореховый соус. Сверху выложить брынзу и брусочки арбуза.
  7. При подаче украсить маринованными одуванчиками и снытью.

Салат из арахисовой лапши с арбузом и травами

Мир24

Весь секрет этого блюда – в потрясающем соусе. Рецептом делится коллектив «Ленты Онлайн».

Ингредиенты (на 4 порции):
  • Имбирь (корень) – 2 см
  • Лайм – 1 шт.
  • Арахисовое масло – 3 ст. л.
  • Соус соевый светлый – 4 ст. л.
  • Уксус рисовый – 1 ст. л.
  • Соус кисло-сладкий – 1 ст. л.
  • Вода без газа – 2 ст. л.
  • Лук зеленый – 4 перышка
  • Кинза – 3 веточки
  • Огурцы свежие – 2 шт.
  • Помидоры черри красные – 12 шт.
  • Арахис – 4 ст. л.
  • Арбуз – 200 г
  • Лапша рисовая – 125 г
Как приготовить:
  1. Имбирь надо очистить и натереть на мелкой терке.
  2. Из лайма выжать сок.
  3. В небольшой миске соединить имбирь и сок лайма с арахисовым маслом, соевым соусом, рисовым уксусом и кисло-сладким соусом.
  4. Добавить две столовых ложки кипяченой воды и тщательно перемешать.
  5. Мелко нарубить зеленый лук и кинзу.
  6. Огурцы нарезать ломтиками, помидоры черри – на 2–4 части.
  7. Арахис обжарить на сухой сковороде и порубить ножом.Арбуз очистить, удалить косточки и нарезать крупными кубиками.
  8. Положить арбуз в приготовленную заправку, перемешать и оставить на 10 минут пропитаться.Варить рисовую лапшу пять минут согласно инструкции на упаковке, откинуть на дуршлаг и дать стечь воде.
  9. В большой миске соединить лапшу с помидорами и огурцами, добавить арбуз вместе с соусом и аккуратно перемешать.
  10. Посыпать зеленым луком, кинзой, арахисом и сразу же подавать.

Брускетта с арбузом, рикоттой и сыром фета

Мир24

Брускетта с арбузом – необычный летний рецепт от магазина «Утконос ОНЛАЙН». Годится как на завтрак, так и на полдник или перекус.

Ингредиенты:
  • Хлеб зерновой (нарезка) – 7 шт.
  • Арбуз – 100 г
  • Уксус бальзамический – 3 ст. л.
  • Рикотта – 100 г
  • Сыр Фета – 100 г
  • Базилик – 2 веточки
  • Мед – 1 ст. л.
Как приготовить:
  1. Хлеб нарезать и обжарить на сухой сковороде до корочки. Также можно запечь кусочки хлеба на духовке (220 градусов, примерно 5-10 минут).
  2. Арбуз нарезать, отделить мякоть от кожуры и нарезать ее кубиками.
  3. Смешать в миске рикотту и сыр фета до кремообразного состояния. Смешать бальзамический уксус и мед.
  4. Щедро намазать хрустящий кусочек багета кремом из сыром, разложить сверху кусочки арбуза и листочки базилика (можно все слегка поперчить).
  5. Перед подачей полить соусом из меда и уксуса.

Гаспачо из арбуза с томатами черри

Мир24

Яркий и пряный холодный суп гаспачо мог появиться только в солнечной Испании, жители которой известны своим темпераментом и любовью к жизни. Гаспачо из арбуза освежает, насыщает и одновременно утоляет жажду. Этот рецепт также от магазина «Утконос ОНЛАЙН».

Ингредиенты:
  • Арбуз – 300 г
  • Томаты черри – 8 шт.
  • Огурец – 2 шт.
  • Мята – 2 веточки
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Лайм (сок) – 2 ч. л.
  • Сыр Фета – 80 г
  • Соль и перец – по вкусу
Как приготовить:
  1. Нарезать помидоры. Огурец очистить от кожицы (она может дать горьковатый вкус), разрезать пополам и нарезать на кусочки.
  2. Избавить мякоть арбуза от корок, вынуть все косточки.
  3. Смешать при помощи блендера арбузную мякоть, огурцы, помидоры, мяту, оливковое масло и сок лайма.
  4. Перед подачей приправить суп по вкусу перцем и по желанию чуть подсолить.
  5. Положить в каждую порцию кусочки сыра фета и пару листиков мяты.

Приятного аппетита!

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